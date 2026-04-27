春に行きたいと思う「長野県の旅行先」ランキング！ 2位「善光寺」を抑えた1位は？【2026年調査】
新生活の疲れを癒やすために、週末を利用して少し遠くまで足を伸ばしたくなるすがすがしい気候になりました。歴史的な名所や美しい海岸線など、春の風を感じながら心身ともにリフレッシュできる旅先が注目されています。
All About ニュース編集部では、2026年4月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「長野県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
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回答者からは「暖かくなってきたので、お参りにはちょうど良さそう」（50代女性／神奈川県）、「善光寺を参拝した後に、仲見世通りでの食べ歩きを楽しみたい。春なので心地の良い気温で街歩きができそう」（20代女性／東京都）、「有名な場所だから」（40代女性／京都府）といったコメントがありました。
回答者からは「グルメ巡りと買い物」（40代男性／神奈川県）、「グランピングなど自然を満喫したいから」（30代女性／石川県）、「爽やかな気候の中、おしゃれなカフェを巡ったり自然豊かな環境でのお散歩、こどもとゆっくりのんびりとした散策ができそうだから」（30代女性／東京都）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月13日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「長野県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：善光寺／55票「一生に一度は善光寺参り」と言われる信州の名刹です。春は境内の桜が咲き誇り、歴史ある国宝の本堂と美しいコントラストを描きます。周辺の仲見世通りでの食べ歩きや、御朱印巡りも楽しみの一つ。春の清らかな空気の中で行われるお戒壇巡りは、新しい季節の始まりにふさわしいすがすがしい体験となるでしょう。
回答者からは「暖かくなってきたので、お参りにはちょうど良さそう」（50代女性／神奈川県）、「善光寺を参拝した後に、仲見世通りでの食べ歩きを楽しみたい。春なので心地の良い気温で街歩きができそう」（20代女性／東京都）、「有名な場所だから」（40代女性／京都府）といったコメントがありました。
1位：軽井沢／58票日本を代表する高原リゾートで、春は芽吹いたばかりの柔らかな新緑が街を包み込みます。洗練されたショップが並ぶ旧軽井沢銀座の散策や、サイクリング、アウトレットでのショッピングなど楽しみ方は多彩。本格的な夏が来る前の穏やかな気候の中で、優雅なひとときを過ごせるのが最大の魅力です。
回答者からは「グルメ巡りと買い物」（40代男性／神奈川県）、「グランピングなど自然を満喫したいから」（30代女性／石川県）、「爽やかな気候の中、おしゃれなカフェを巡ったり自然豊かな環境でのお散歩、こどもとゆっくりのんびりとした散策ができそうだから」（30代女性／東京都）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)