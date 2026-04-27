「おとーさんって言ったぁぁぁ（笑）」



【動画】「おとうさん！」犬の一言がかわいすぎる

そんな歓喜の声が添えられた愛犬の動画が話題です。映っているのは、「うに」ちゃん（7歳・男の子）。ふだんは、妹犬の「えび」ちゃん（5歳・女の子）と仲良く暮らしています。



Instagramに投稿された動画には、飼い主のお父さんが寝そべっているところへやって来たうにちゃんと、その後ろで様子を見守るように佇むえびちゃんの姿が写っています。お父さんの体に前足をのせ、何か言いたげな表情を浮かべるうにちゃん。「ねぇ、ねぇ」と小さな子どもがだだをこねるように、前足でお父さんの体をちょいちょいしています。



次の瞬間、うにちゃんは「おとう・さん」と一言……！



お父さんとお母さんは、突然の出来事に「わあ！」と声をあげて大喜び。「お父さんって言ってくれたの！？」と、当のお父さんもとてもうれしそうです。



このほほえましい一連のやり取りが公開されると、瞬く間に3.4万件の“いいね”が殺到。「すごい！」「ちゃんと言えてる〜」「何回も見ちゃった」など、驚きと喜びの声が次々と寄せられています。撮影したお母さん、「うにちゃん＆えびちゃん（@uni_ebi）」さんにお話を伺いました。



まさかの「おとうさん」に家族もSNSも大興奮

ーー撮影時の状況を教えてください。



「うにちゃんとえびちゃんがそろってお父さんのそばにいた理由は、おやつが欲しかったからです。うにちゃんは『ワン！』とは吠えませんが、何かお願いしたいときに、人間の言葉のように聞こえる不思議な声を出します。おねだりするのはうにちゃんの役で、えびちゃんは見守り役です。過去にも『お父さん』や『お母さん』と聞こえるような声を出したことは何度かありましたが、動画に収めることができずにいました。今回のように『お父さん』とはっきり聞こえる瞬間を記録として残すことができ、とてもうれしく思っています」



ーーこの光景を見た感想は？



「こんなにはっきりと言葉のように聞こえたことに驚きと感動があり、『ちゃんと伝えようとしているんだな』と感じて、とても愛おしい気持ちになりました」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「お父さんからおやつをもらうことができました」



ーーうにちゃん、えびちゃんは、ふだんどのような様子ですか。



「うにちゃんはとてもおっとりしていて、のんびりマイペースな性格です。お昼寝が大好きで、えびちゃんに遊びに誘われてもそのまま寝ていることが多いです。おやつも大好きですが、少しおっとりしているため、落としてしまったおやつを拾わず、そのままえびちゃんに食べられてしまうこともよくあります。それでも怒ることはなく、じっと見ているだけの優しい子です。たまに気が向くとえびちゃんと遊ぶこともありますが、おもちゃを取られても怒らず、そのまま遊ぶのをやめてしまうような穏やかな子ですね。



一方、えびちゃんは、家のチャイムが鳴ったり知らない人に対しては吠えたりすることがありますが、うにちゃんのように人間の言葉のような声を出すことはあまりありません。ただ、お父さんの手をなめるのが大好きなのに、携帯などを触っていて相手にしてもらえないとき、何度か『お父さん』と聞こえるような声を出したことがあります」



リプライには、うにちゃんの「おとうさん」にメロメロになる人が続出し、感動の声が多数寄せられています。



「すごい！」

「ちゃんと言えてる〜」

「絶対お父さんって言ってます（笑）」

「言ったね！！ ちゃんと聞こえました」

「これは、お父さんもメロメロですね」

「ついに！ 日本語がしゃべれるように」

「かわいすぎて気づいたら無限リピした」

「おと〜さんって言ってる！ かわいい〜」

「あまりにもかわいすぎて何回も見ちゃいました」

「お父さんのデレデレっぷりに笑ってしまいました」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）