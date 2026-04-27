草なぎ剛、稲垣吾郎は「日傘のパイオニア」 20年前から愛用で“先見性”に驚き
俳優の草なぎ剛が27日、都内で行われたサントリー『GREEN DA・KA・RA』新CM発表会に登壇した。
【全身ショット】小さな傘と！グリーンルックで登場した草なぎ剛
5月1日から全国放映される新CMは、「猛暑をいっしょにのりこえよう！」がテーマ。トークセッションでは、年々厳しさを増す暑さへの向き合い方について「毎年、夏になると『暑い、暑い』という声が耳から離れなくて、撮影でも外に出ると本当に危ないなと感じることがあります。“やつが来た”って言うんですけど、あの暑さが来るんですよ」と独特の表現で猛暑を語る。「でも外に出ないわけにもいかない。ストレスもたまりますし」としつつ、「水分補給をしっかりして、日傘を持って、安全と安心を確保しながら、夏の思い出を作ってほしい。“やつ”に負けている場合ではない」と呼びかけた。
具体的な暑さ対策については「やはり日傘ですね。直射日光を浴びると、ちょっと歩くだけでも痛いくらい。建物がなければ日陰に逃げられないので、日傘に頼るしかない」と語り、「水分補給と日傘は、年々欠かせないものになっています」と実感を明かした。
さらに、身近な日傘ユーザーとして稲垣吾郎の名前を挙げ、「20年くらい前から日傘を使っていて、まさにパイオニア。当時は『雨も降ってないのに』と少しからかわれていたが、今思えばすごい」と回顧。「小型扇風機も10年前から持ち歩いていて、今では当たり前。吾郎さんの行動を見ていれば、未来が読めるかもしれません」と笑いを誘った。
発表会では、親子での日傘利用を提案する「おやこひがさ大作戦！」の始動も発表された。全国6ヶ所のレジャー施設と連携し、日傘の貸し出しや熱中症対策を学べるイベントを実施。草なぎが出演するCMと連動しながら、夏の新たな暑さ対策として展開していく。
【全身ショット】小さな傘と！グリーンルックで登場した草なぎ剛
5月1日から全国放映される新CMは、「猛暑をいっしょにのりこえよう！」がテーマ。トークセッションでは、年々厳しさを増す暑さへの向き合い方について「毎年、夏になると『暑い、暑い』という声が耳から離れなくて、撮影でも外に出ると本当に危ないなと感じることがあります。“やつが来た”って言うんですけど、あの暑さが来るんですよ」と独特の表現で猛暑を語る。「でも外に出ないわけにもいかない。ストレスもたまりますし」としつつ、「水分補給をしっかりして、日傘を持って、安全と安心を確保しながら、夏の思い出を作ってほしい。“やつ”に負けている場合ではない」と呼びかけた。
さらに、身近な日傘ユーザーとして稲垣吾郎の名前を挙げ、「20年くらい前から日傘を使っていて、まさにパイオニア。当時は『雨も降ってないのに』と少しからかわれていたが、今思えばすごい」と回顧。「小型扇風機も10年前から持ち歩いていて、今では当たり前。吾郎さんの行動を見ていれば、未来が読めるかもしれません」と笑いを誘った。
発表会では、親子での日傘利用を提案する「おやこひがさ大作戦！」の始動も発表された。全国6ヶ所のレジャー施設と連携し、日傘の貸し出しや熱中症対策を学べるイベントを実施。草なぎが出演するCMと連動しながら、夏の新たな暑さ対策として展開していく。