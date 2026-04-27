パンサー尾形、憧れのトヨタ『ランクル60』納車を報告 12.4万キロ・550万円超の極上車「めっちゃいいわ」
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘（48）が、27日までに自身のYouTubeチャンネル「パンサー尾形の尾形軍団チャンネル」を更新。長年憧れてきたトヨタ『ランドクルーザー60』の納車を報告した。
【写真200枚】尾形の憧れ続け、ついに愛車にした『ランドクルーザー60』の内外装全部みせ
尾形は以前から、トヨタ『ランドクルーザー60』好きを公言。愛車も“60風”にカスタムを施したトヨタ『ランドクルーザー80』（丸目60フェイスカスタム）にするほど（尾形は免許を持っていないので助手席専門。妻のあいさんが運転）。そんななか昨年末、同チャンネルで、走行距離12.4万キロで、状態極上のトヨタ『ランドクルーザー60 VX』（オートマ／ガソリン／角目モデル）と出会うと、「俺、これ買うわ」と即決。電話で妻を呼び出し、その魅力や購入の意思を力説するも、550万円というその価格に一度持ち帰ることに。さらに2月に公開された動画では、妻に再度プレゼン。最後に土下座までして、妻が根負けするという構図で購入を決めた。その後、事務所でオプションをどうするか相談していた。
そして、この日の動画ではついに納車。以前見に来た時から、ホイール・タイヤ、ショック・アブソーバー、クォーターガラス、キーレス、シートカバー、ナビなどをカスタム。免許を持っていないものの、エンジンをかけると、「めっちゃいいわ」と感激。以前、「（愛車だった80と）同じじゃん！」と話していた妻も「かっこいいね！」と絶賛した。
また、この納車をきっかけに尾形は自身で免許を取ると宣言。「（免許取った後）初めてこれ（の運転席）に乗った高揚感を撮ってほしいですわ」と意気込み。最後は妻の運転する新たな愛車の助手席に座り、帰宅した。
【写真200枚】尾形の憧れ続け、ついに愛車にした『ランドクルーザー60』の内外装全部みせ
尾形は以前から、トヨタ『ランドクルーザー60』好きを公言。愛車も“60風”にカスタムを施したトヨタ『ランドクルーザー80』（丸目60フェイスカスタム）にするほど（尾形は免許を持っていないので助手席専門。妻のあいさんが運転）。そんななか昨年末、同チャンネルで、走行距離12.4万キロで、状態極上のトヨタ『ランドクルーザー60 VX』（オートマ／ガソリン／角目モデル）と出会うと、「俺、これ買うわ」と即決。電話で妻を呼び出し、その魅力や購入の意思を力説するも、550万円というその価格に一度持ち帰ることに。さらに2月に公開された動画では、妻に再度プレゼン。最後に土下座までして、妻が根負けするという構図で購入を決めた。その後、事務所でオプションをどうするか相談していた。
また、この納車をきっかけに尾形は自身で免許を取ると宣言。「（免許取った後）初めてこれ（の運転席）に乗った高揚感を撮ってほしいですわ」と意気込み。最後は妻の運転する新たな愛車の助手席に座り、帰宅した。