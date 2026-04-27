坂下千里子「優勝しましたー!!」 晴れやか報告に祝福の声続々「すごーい！」「強い人なんだと再認識」「やるなぁ〜！」
2児の母でタレントの坂下千里子（50）が26日、自身のインスタグラムを更新。「女子ダブルス3部優勝しましたー!!」と報告し、テニスの試合で華々しい結果を残したことを明かした。
【写真】「強い人なんだと再認識」「やるなぁ〜！」晴れやかな表情で報告する坂下千里子
坂下は「夜分遅くに失礼します！お待たせしました 女子ダブルス3部優勝しましたー!!もお、これはペアのK子ちゃんのおかげ!!感謝感謝です。りくりゅうペアみたいにお互いを思ってやり抜こうと！笑 スローガン「千里子のために」と頑張ってくれましたー」とつづり、賞状を持ち晴れやかな表情をした写真を公開している。
続けて、19日に誕生日を迎えたこともあり「お誕生日祝いに優勝をプレゼントしたくってと終わった後に言われた時は、心で号泣 ありがとう プレゼントデカいなぁ！」と優勝がプレゼントだったという、粋なエピソードも明かしていた。
坂下は、周囲の協力に感謝を記し「もっともっと上手くなりたい!!頑張ろーーー!!」と前向きなコメントで締めくくっている。
この投稿に、コメント欄には「おめでとうございます」「すごーい！」「ナイッショ!!」「す、凄い！芸能人としてでなく、ちゃんとテニスの強い人なんだと再認識しました」「世界一かわいい50歳」「やるなぁ〜！」などと祝福する声が集まっていた。
【写真】「強い人なんだと再認識」「やるなぁ〜！」晴れやかな表情で報告する坂下千里子
坂下は「夜分遅くに失礼します！お待たせしました 女子ダブルス3部優勝しましたー!!もお、これはペアのK子ちゃんのおかげ!!感謝感謝です。りくりゅうペアみたいにお互いを思ってやり抜こうと！笑 スローガン「千里子のために」と頑張ってくれましたー」とつづり、賞状を持ち晴れやかな表情をした写真を公開している。
坂下は、周囲の協力に感謝を記し「もっともっと上手くなりたい!!頑張ろーーー!!」と前向きなコメントで締めくくっている。
この投稿に、コメント欄には「おめでとうございます」「すごーい！」「ナイッショ!!」「す、凄い！芸能人としてでなく、ちゃんとテニスの強い人なんだと再認識しました」「世界一かわいい50歳」「やるなぁ〜！」などと祝福する声が集まっていた。