【ラ・リーガ】ラージョ 3−3 ソシエダ（日本時間4月26日／バリェカス）

【映像】久保建英、「顔面に肘打ち」被害（実際の様子）

ソシエダに所属する日本代表MFの久保建英が、危険な肘打ちを受けてピッチに倒れ込んだ。ファンからは怒りと心配の声が上がっている。

ソシエダは日本時間4月26日、ラ・リーガ第32節でラージョと対戦。右ウイングとして先発出場した久保は、立ち上がりから相手のハードな守備に苦しみ、1−1で迎えた前半のアディショナルタイムに激しい接触を受けてしまう。

左サイドからのスローインで、MFアンデル・バルネチェアがヒールでボールを蹴り上げる。これに反応した久保が、落下点に向かって走りジャンプすると、後ろから飛び込んできたMFウナイ・ロペスと接触。そのままピッチに叩きつけられ、顔を押さえたまま数回転した。

SNSでは怒りと心配の声

ノーファウル判定となったが、リプレイ映像で見ると、ウナイ・ロペスの左肘が、久保の右頬に直撃していた。ピッチに仰向けになった久保は、左手の人差し指を立て、何度も横に振ってファウルをアピール。チームメイトたちが心配そうに見守る中、久保はなんとか立ち上がってプレーを続けた。

このシーンには日本のファンたちも反応。SNSでは「肘入ってるやん」「久保に怪我させるなよ」「タケ大丈夫？」「めっちゃ痛そうなんだが」「肘ぶつかってるー」「まじで怪我はやめて」「おいふざけるなよ！」「タケになにしやがった！」などのコメントが目立った。

後半もピッチに立った久保だったが、57分にMFルカ・スチッチとの交代でベンチに。試合はソシエダが2点をリードするも、終盤に連続失点を喫し、結局は3−3のドローに終わった。

（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）

