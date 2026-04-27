【WRC 世界ラリー選手権】第5戦 ラリー・イスラス・カナリアス（4月23日ー26日）

【映像】話題を呼んだ“勘違いドリフト”（実際の様子）

WRC（世界ラリー選手権）第5戦。2連勝を重ね、日本人としては史上初のランキングトップに立っていた勝田貴元だったが、ここスペインではコース設定より多くドリフトを披露してしまう思わぬ一幕が注目を集めた。

デイ3のSS11は今大会最長のコースで、少し雨も降ったことで厄介な路面コンディションとなった。途中、円形の花壇の周囲を1周回って行かなければならないラウンドアバウトセクションがあるが、勝田はここでミスを犯し、なんと花壇を2周回ってしまった。

勝田のGRヤリス ラリー1は1周回ったところで一瞬、躊躇してしまい、そのまま勢いで2周目のドリフトに突入してしまったようにも見える。解説の竹岡圭氏によれば「（今大会の勝田は）タイヤの接地感を上手く掴めてないというコメントが多かったので、少し悩んでいるのかもしれません」とのこと。

その焦燥感が走りにも影響してしまったようだが、2周目は早く抜けようと思ったのか、1周目より豪快にリアを滑らせているようにも見えた。これに対して竹岡氏が、「大サービス！」と言うと、実況の菱沼アナも「ファンの方にとってはサービスですけれども（笑）」と苦笑で返していた。実際、現地のギャラリーは予定より多く回った勝田にやんやの大歓声を送る様子も見られた。

この珍しいミスシーンを観た視聴者からは、「ここ２週しなくてよかったらしい」「サービスw」「二周w」「2周しちゃった貴元さん」「まわりすぎー」など、勝田のミスを楽しんで観ている様子が汲み取れた。なお、勝田はラリー・イスラス・カナリアスを総合4位で終え、ポイントリーダーの座こそ明け渡したものの、依然として1位のエルフィン・エバンスに僅か2点差のランキング2位につけている。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2026』／(C)WRC）