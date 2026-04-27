片桐仁「久しぶりに家族が揃ったので」妻・息子・愛犬集結の顔出しショット公開「幸せが伝わってくる」「奥さん美人」の声
【モデルプレス＝2026/04/27】俳優の片桐仁が4月26日、自身のInstagramを更新。家族ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】52歳名バイプレーヤー「仲良し感がすごい」美人妻＆息子2人顔出しの家族ショット
片桐は「久しぶりに家族が揃ったので、みんなで写真撮ったった！犬と子供可愛い」とつづり、ソファで家族4人と愛犬が寄り添う集合写真を投稿。愛犬については「＃元保護犬今過保護犬」とユニークなハッシュタグを添えている。
この投稿には「ワンちゃん可愛すぎ」「幸せが伝わってくる」「仲良し感がすごい」「奥さん美人」「最高の家族ショット」「うちも元保護犬今過保護犬です」「平和で大好き」といったコメントが集まっている。
片桐は2003年に結婚。2004年7月に第1子、2011年3月に第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】52歳名バイプレーヤー「仲良し感がすごい」美人妻＆息子2人顔出しの家族ショット
◆片桐仁、久しぶりに揃った家族写真公開
片桐は「久しぶりに家族が揃ったので、みんなで写真撮ったった！犬と子供可愛い」とつづり、ソファで家族4人と愛犬が寄り添う集合写真を投稿。愛犬については「＃元保護犬今過保護犬」とユニークなハッシュタグを添えている。
◆片桐仁の投稿に反響
この投稿には「ワンちゃん可愛すぎ」「幸せが伝わってくる」「仲良し感がすごい」「奥さん美人」「最高の家族ショット」「うちも元保護犬今過保護犬です」「平和で大好き」といったコメントが集まっている。
片桐は2003年に結婚。2004年7月に第1子、2011年3月に第2子が誕生した。（modelpress編集部）
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