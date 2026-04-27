佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の27日の天気をお伝えします。



「気温はどうなのか？」

26日は広い範囲で雨が降り、気温があまり上がりませんでした。一方、27日は各地で最高気温が平年を上回ります。福岡市では24℃、久留米市や飯塚市で25℃を超えて夏日になりそうです。行橋市では前日より11度も高く、27℃の予想となっています。



「気温差に注意」

朝は12℃前後のところが多く、空気がひんやりしていました。一方、日中は気温が上がり、半袖で過ごせる陽気の所もあります。一日の中の気温の変化が大きくなりますのでご注意ください。



「天気の予想」

朝からよく晴れます。天気の崩れはなく、PM2.5や黄砂の心配もありませんので洗濯日和になるでしょう。今週は雲が広がりやすいので、貴重な日差しとなりそうです。



「傘は必要なのかどうなのか？」

雨が降ることはありません。雨具の出番はないでしょう。



「10日間予報」

火曜日と水曜日は再び雨の時間があるでしょう。土曜日はよく晴れてお出かけ日和です。日曜日は天気が不安定で、雨の可能性があります。博多どんたくが開催されますが、お出かけの際は気象情報にご注意ください。