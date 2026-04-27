ゴールデンウィーク前半は前線や低気圧の影響で雨の降りやすい日が続きますが、後半は天気が回復し、全国的に晴れる日が多くなる見込みです。各地で気温が上がり、最高気温25℃以上の夏日が続出。季節は一気に初夏へと進みそうです。服装や体調管理に注意しながら、連休後半のレジャーを楽しめるでしょう。

前線通過で雨多い

4月28日(火)〜5月4日(月)は、本州付近を前線や低気圧がたびたび通過し、広い範囲で雨の降りやすい1週間となる見込みです。特に4月30日(木)〜5月1日(金)は、本州南岸を進む低気圧の影響で、東日本や北日本を中心に荒れた天気となり、西日本や沖縄・奄美でも前線の活動次第で局地的に警報級の大雨となるおそれがあります。レジャーや車の運転は最新の気象情報を確認しながら計画を立てる必要があります。

晴れ間を有効活用して

4月28日(火)〜5月4日(月)は前線や低気圧の影響で曇りや雨の日が多いものの、一時的に晴れ間が戻るタイミングもあります。4月29日(水)から30日(木)は高気圧に覆われ、北日本を中心に日差しが届くでしょう。また、5月2日(土)は高気圧が日本の南から張り出し、本州付近や北海道は広く晴れる見込みです。気温も22〜27℃前後まで上がる所が多く、東京や名古屋、大阪では初夏のような陽気となりそうです。ただ、3日(日)と4日(月)はすっきりしない所が多いでしょう。一方、北陸や東北、北海道は広く晴れそうです。洗濯やお出かけは晴れ間をうまく活用すると良いでしょう。

後半は晴れて初夏の陽気 最高気温25℃以上続出

5月5日(火)〜5月10日(日)は、晴れる日が多いでしょう。ゴールデンウィークの最後の2日間は全国的に晴れて、行楽日和となりそうです。大阪や名古屋では最高気温が25℃以上の夏日となり、半袖で過ごせそうです。ただ、熱中症対策や紫外線対策もしっかり行いましょう。服装や体調管理に注意しながらレジャーを楽しめるでしょう。6日(水)は九州から関東は次第に雲が広がりそうです。念のため、にわか雨に備えて折りたたみ傘を携帯しておくと安心です。



連休明け7日(木)以降もおおむね晴れて、九州から関東は広く最高気温が25℃以上の夏日となるでしょう。各地で汗ばむ陽気となりそうです。9日(土)は西から天気が下り坂となり、10日(日)は九州や近畿でも雨が降りそうです。