Soundcore Space 2ブラック

アンカー・ジャパンは、Soundcoreブランドの新定番モデルとして、ワイヤレスヘッドフォン「Soundcore Space 2」を27日に発売した。価格は16,990円。カラーはブラック、オフホワイト、ミントブルー。

オフホワイト

ミントブルー

2,000人以上の頭部データと人間工学に基づき、頭部の形状に沿うヘッドバンド設計を採用。接触面積を広げることで装着時の負担を分散し、頭部に自然に沿うすっきりとしたシルエットと包み込むようなフィット感を実現したという。

従来モデルと比較して約10%の軽量化も実現。ヘッドバンドとイヤーパッドに柔らかく肌触りの良い低反発クッションを採用することで、長時間の使用でも疲れにくく快適な装着感を追求した。

環境に応じてリアルタイムでノイズキャンセリングを最適化する独自の「ウルトラノイズキャンセリング 3.5」を搭載。

音質面では、二層構造の複合振動板を採用した40mmの大型ドライバーや高音質コーデックであるLDACへの対応により、歪みを抑えたクリアで原音に忠実なサウンドを再生するという。コーデックはSBC、AACにも対応する。

ノイズキャンセリングONで、最大50時間の音楽再生が可能。OFFでは最大70時間。約5分間の充電時間で最大4時間の音楽再生が可能。装着検出機能やマルチポイント接続、3つのマイクとAIノイズリダクションによる通話機能なども備えている。重量は約260g。