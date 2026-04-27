お笑いコンビ、共犯者の洋平（本名・鈴木洋平）さんが10日に26歳で亡くなった。TBSラジオ「マイナビ ラフターナイト」（金曜深夜0時）が24日深夜放送回で、洋平さんの生前に収録した共犯者の漫才を音声で公開した。

番組公式Xは「当初の予定通り、オンエアを勝ち取った【共犯者】のネタもOAします！」と事前告知。相方の国京（29）も「ラフターナイトお世話になりました。聴いてください」と続けた。

放送では、番組MCの同局中谷恒幹アナは「今週は本来の予定では5組目に共犯者のネタをオンエア予定だったのですが、所属事務所の発表にあった通り、共犯者の洋平さんが4月10日にお亡くなりになりました。心よりお悔やみ申し上げます。ここで、投票の対象外にはなってしまうのですが、所属事務所と相方の国京さんから、ぜひネタを流してほしいとご希望がございましたので、オンエアさせていただきます」と説明した。

オンエアで、共犯者の2人は「財布なくした」を軸とした漫才を披露。漫才披露後、中谷アナは「共犯者のお二人には何度もライブに出演していただきました。本当にありがとうございました」と感謝した。

北海道出身の国京と千葉県出身の洋平さんは20年9月30日にコンビ結成。「M−グランプリ」は昨年の3回戦進出が最高成績。お笑いのステージのほか、ステージ日本テレビ系「秘密のケンミンSHOW極」などに出演していた。