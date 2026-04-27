フコク<5185.T>がしっかり。前週末２４日の取引終了後に、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の宇宙戦略基金事業における技術開発テーマ「ＳＸ（スペーストランスフォーメーション）中核領域発展研究」に、同社提案の技術課題「広温度域で使用可能な振動減衰機構」が採択されたと発表しており、好材料視されている。



同研究は衛星、ロケット、月面探査ミッションに対応可能な振動減衰ソリューションを確立するのが狙い。同社がこれまでに培ってきたロケット・人工衛星向け振動減衰技術の開発実績を基盤に、打ち上げ環境から軌道上まで搭載された機器類を一貫して保護できる振動減衰機能を構築するほか、従来のゴム材料では対応が困難な極低温・高放射線といった極限環境下においても機能する振動減衰技術を確立するとしている。



出所：MINKABU PRESS