・山洋電気がＳ高カイ気配、２７年３月期は大幅増収増益で実質増配を予想

・菊池製作の上昇トレンド鮮烈、ロボティクスやドローン分野での活躍見込みモメンタム相場に拍車

・湖北工業が急騰演じ一気に上場来高値更新、光海底ケーブルのニッチトップで政策関連銘柄として再脚光

・ハーモニックが急反発、半導体製造装置向け想定上回り２６年３月期業績は計画上振れ

・ロームが急落、デンソーが買収提案撤回と報じられる

・ファナックが急反発、２７年３月期２ケタ増益予想と自社株買い発表を好感

・イメージワンやＲｅＹｕｕが急反発、５社共同によるＡＩ特化型データセンター開発で基本合意

・キーエンスが切り返し急、連続最高益更新受け買い人気集中

・Ｔホライゾンがカイ気配スタートで急浮上、２６年３月期経常８倍増益に上方修正し配当も大幅増額

・アドテスト、東エレクなど半導体製造装置関連が高い、ＳＯＸ指数１８連騰で追い風強力



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS