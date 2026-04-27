ＳＢＩインシュアランスグループ <7326> [東証Ｇ] が4月27日昼(11:30)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の117億円→131億円(前の期は94.7億円)に12.5％上方修正し、増益率が23.5％増→38.9％増に拡大し、従来の9期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の43.9億円→58.5億円(前年同期は46億円)に33.3％増額し、一転して27.1％増益計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の45円→46.5円(前の期は23円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年３月期の連結業績（決算速報）は、保有契約件数の堅調な増加が寄与し、前回発表予想（2026年１月29日公表）に比べ増収増益となる見通しです。なお、経常収益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益及び１株当たり当期純利益のいずれも過去最高を更新する見込みです。



配当につきましては、連結配当性向40％程度を目安とする配当方針に基づき、今回の決算速報値を踏まえ、2026年３月期の期末配当予想を増額修正することといたしました。なお、上記の決算速報値及び期末配当予想を反映した場合の2026年３月期連結配当性向は、40.1％となる見込みです。