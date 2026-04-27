27日前引けの日経平均株価は続伸。前週末比868.19円（1.45％）高の6万584.37円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は917、値下がりは585、変わらずは66と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を243.77円押し上げ。次いでファナック <6954>が167.61円、東エレク <8035>が150.85円、ファストリ <9983>が117.46円、ＳＢＧ <9984>が69.99円と続いた。



マイナス寄与度は130.43円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、野村総研 <4307>が20.95円、三菱商 <8058>が12.97円、アステラス <4503>が10.64円、ローム <6963>が9.05円と並んだ。



業種別では33業種中19業種が値上がり。1位は電気機器で、以下、非鉄金属、機械、ガラス・土石が続いた。値下がり上位には海運、医薬品、鉱業が並んだ。



株探ニュース