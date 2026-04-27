27日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比59.9％増の3254億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同66.0％増の2680億円だった。



個別では上場インデックスファンド海外新興国株式 <1681> 、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ レバレッジ <2869> 、ＮＺＡＭ 上場投信 日経２２５ <2525> 、ｉシェアーズ・コアＭＳＣＩ 新興国株 ＥＴＦ <1658> など71銘柄が新高値。グローバルＸ ＭＳＣＩスーパーディビィデンド <2564> 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> 、グローバルＸ Ｓ＆Ｐ先進国キャッシュフロー <564A> 、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> 、ＮＥＸＴ 日経平均インバース <1571> など19銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ ロボティクス＆ＡＩ－日本株式ＥＴＦ <2638> が5.57％高、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が5.11％高、ＮＺＡＭ 日経平均高配当株５０ <531A> が4.09％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> が3.85％高、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＴＯＰＩＸ高配当株グロース指数 <541A> が3.62％高と大幅な上昇。



一方、ＮＺＡＭ 先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ） <536A> は11.58％安と大幅に下落した。



日経平均株価が868円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1862億9900万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1297億7100万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が182億8100万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が175億6300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が145億3800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が94億1100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が82億2000万円の売買代金となった。



株探ニュース