27日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数217、値下がり銘柄数330と、値下がりが優勢だった。



個別ではフライヤー<323A>がストップ高。ジェイフロンティア<2934>、デジタルプラス<3691>、ソーシャルワイヤー<3929>、ｇｏｏｄｄａｙｓホールディングス<4437>、パワーエックス<485A>など12銘柄は年初来高値を更新。アーキテクツ・スタジオ・ジャパン<6085>、インバウンドテック<7031>、夢展望<3185>、学びエイド<184A>、ティムス<4891>は値上がり率上位に買われた。



一方、インテグループ<192A>、ＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ<195A>、グロースエクスパートナーズ<244A>、キッズスター<248A>、Ｓｃｈｏｏ<264A>など47銘柄が年初来安値を更新。犬猫生活<556A>、ビザスク<4490>、ＴＯＲＩＣＯ<7138>、ジーネクスト<4179>、スマレジ<4431>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース