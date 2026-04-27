新しい学校のリーダーズ、“入学式”ライブで新曲「Chanka Chanka」初披露 全22曲で熱狂
新しい学校のリーダーズが、26日に東京・SGCホール有明にてワンマンライブ『はじめての新しい学校のリーダーズ 〜祝御入学〜』を開催した。
【ライブ写真】あふれるエンタメ性！新しい学校のリーダーズ“入学式”ライブの写真がたっぷり
ステージ上に厳かに飾られ、学校の体育館のような熱気と、どこか懐かしい緊張感の中、会場に無機質なブザーが鳴り響き、客席扉から「本学の代表」として新しい学校のリーダーズの4人が登場。客席の間を縫ってステージへと向かう姿に、会場のボルテージは早くも急上昇した。
ステージにたどり着いたメンバーは、1曲目「青春を切り裂く波動」、続く「マ人間」で客席を圧倒。ダイナミックなエネルギーとキレのあるパフォーマンスで、“新入生”たちの心を一気に鷲掴みにした。
さらに会場を驚かせたのは、「来賓紹介」だ。テレビ朝日ミュージック、アソビシステム、TWIN PLANETという、グループの歩みを支えてきた所属事務所3社の重役陣が来賓として登場するという演出に、客席からはどよめきと歓声が沸き起こった。メンバーからは「改めてご入学おめでとうございます！新入生には本校を知っていただき、在校生には改めて魅力を感じていただけたらと思います！全員全力で楽しむ準備はできていますか！」と、新旧の生徒たちそれぞれに向けた愛のある歓迎の言葉が贈られた。
「Maji Yoroshiku」、そして社会現象となった「オトナブルー」、「Arigato」とキラーチューンを畳みかけたあと、ライブは「学校行事」をテーマにしたパートへ突入する。
「本校では、試験やマラソン大会など、四季折々の行事を通して心身ともに成長していく」というナレーションのもと、「試験前夜」から「チラチラチラミー ~試験当日~」へと、学生ならではの焦燥感をコミカルかつアクロバティックに表現していく。
続く寸劇では、MIZYUが「あの日のマラソン大会、一緒に走ろうねって誓ったのに…」と裏切られた切ない気持ちを作文で朗読。すかさずKANONが「この儚い気持ちを、必要以上に壮大に表現した曲を披露させていただきます」と見事なフリを入れ、「キミワイナ’17」へ繋ぐ。新しい学校のリーダーズらしいシュールな笑いと、圧倒的な表現力のギャップが光った。さらに寸劇を挟み、「恋の遮断機」「恋ゲバ」「知りたい」と、学生生活に付き物の複雑な恋愛模様を情感たっぷりに歌い上げた。
SUZUKAの「音楽を通して世界中のみんなと1つになりたい。宴の始まりじゃー！」という高らかな宣言を合図に、ライブは狂乱の後半戦へ。「Toryanse」を皮切りに、新曲「Chanka Chanka」を初披露。オーセンティックな祭り囃子を想起させるリズムと掛け声に、キャッチーなコレオグラフィーが重なり、初披露とは思えないほど観客の心を瞬時に掴んだ。
さらに「Intergalactic」「Forever Sisters」と続き、会場は巨大なダンスフロアと化した。「Pineapple Kryptonite」から同曲のRemixへのシームレスな展開、そして「Fly High」「Tokyo Calling」と、もはや日本の学校という枠を飛び越え、世界を熱狂させるグループのスケール感を見せつける怒涛のセットリストで本編のクライマックスを駆け抜けた。
狂騒の冷めやらぬ中、SUZUKAがバラードアレンジで「Sailor, Sail On」を優しく、そして力強く歌い上げる。その歌声は、熱狂した新入生たちの心に深く染み渡っていった。本編のラストを飾ったのは「迷えば尊し」。迷いながらも前へ進む全ての人への応援歌を高らかに響かせ、ステージをあとにした。
アンコールに応えて再び姿を現した4人は「One Heart」を披露し、会場にいる全員の心が一つになった。熱く、そして愛にあふれた“入学式”では全22曲が披露され、大興奮のうちに幕を閉じた。
■セットリスト
M01. 青春を切り裂く波動
M02. マ人間
M03. Maji Yoroshiku
M04. オトナブルー
M05. Arigato
M06. 試験前夜
M07. チラチラチラミー ~試験当日~
M08. キミワイナ’17
M09. 恋の遮断機
M10. 恋ゲバ
M11. 知りたい
M12. Toryanse
M13. Chanka Chanka （新曲）
M14. Intergalactic
M15. Forever Sisters
M16. Pineapple Kryptonite
M17. Pineapple Kryptonite Remix
M18. Fly High
M19. Tokyo Calling
M20. Sailor, Sail On
M21. 迷えば尊し
EN1. One Heart
【ライブ写真】あふれるエンタメ性！新しい学校のリーダーズ“入学式”ライブの写真がたっぷり
ステージ上に厳かに飾られ、学校の体育館のような熱気と、どこか懐かしい緊張感の中、会場に無機質なブザーが鳴り響き、客席扉から「本学の代表」として新しい学校のリーダーズの4人が登場。客席の間を縫ってステージへと向かう姿に、会場のボルテージは早くも急上昇した。
さらに会場を驚かせたのは、「来賓紹介」だ。テレビ朝日ミュージック、アソビシステム、TWIN PLANETという、グループの歩みを支えてきた所属事務所3社の重役陣が来賓として登場するという演出に、客席からはどよめきと歓声が沸き起こった。メンバーからは「改めてご入学おめでとうございます！新入生には本校を知っていただき、在校生には改めて魅力を感じていただけたらと思います！全員全力で楽しむ準備はできていますか！」と、新旧の生徒たちそれぞれに向けた愛のある歓迎の言葉が贈られた。
「Maji Yoroshiku」、そして社会現象となった「オトナブルー」、「Arigato」とキラーチューンを畳みかけたあと、ライブは「学校行事」をテーマにしたパートへ突入する。
「本校では、試験やマラソン大会など、四季折々の行事を通して心身ともに成長していく」というナレーションのもと、「試験前夜」から「チラチラチラミー ~試験当日~」へと、学生ならではの焦燥感をコミカルかつアクロバティックに表現していく。
続く寸劇では、MIZYUが「あの日のマラソン大会、一緒に走ろうねって誓ったのに…」と裏切られた切ない気持ちを作文で朗読。すかさずKANONが「この儚い気持ちを、必要以上に壮大に表現した曲を披露させていただきます」と見事なフリを入れ、「キミワイナ’17」へ繋ぐ。新しい学校のリーダーズらしいシュールな笑いと、圧倒的な表現力のギャップが光った。さらに寸劇を挟み、「恋の遮断機」「恋ゲバ」「知りたい」と、学生生活に付き物の複雑な恋愛模様を情感たっぷりに歌い上げた。
SUZUKAの「音楽を通して世界中のみんなと1つになりたい。宴の始まりじゃー！」という高らかな宣言を合図に、ライブは狂乱の後半戦へ。「Toryanse」を皮切りに、新曲「Chanka Chanka」を初披露。オーセンティックな祭り囃子を想起させるリズムと掛け声に、キャッチーなコレオグラフィーが重なり、初披露とは思えないほど観客の心を瞬時に掴んだ。
さらに「Intergalactic」「Forever Sisters」と続き、会場は巨大なダンスフロアと化した。「Pineapple Kryptonite」から同曲のRemixへのシームレスな展開、そして「Fly High」「Tokyo Calling」と、もはや日本の学校という枠を飛び越え、世界を熱狂させるグループのスケール感を見せつける怒涛のセットリストで本編のクライマックスを駆け抜けた。
狂騒の冷めやらぬ中、SUZUKAがバラードアレンジで「Sailor, Sail On」を優しく、そして力強く歌い上げる。その歌声は、熱狂した新入生たちの心に深く染み渡っていった。本編のラストを飾ったのは「迷えば尊し」。迷いながらも前へ進む全ての人への応援歌を高らかに響かせ、ステージをあとにした。
アンコールに応えて再び姿を現した4人は「One Heart」を披露し、会場にいる全員の心が一つになった。熱く、そして愛にあふれた“入学式”では全22曲が披露され、大興奮のうちに幕を閉じた。
■セットリスト
M01. 青春を切り裂く波動
M02. マ人間
M03. Maji Yoroshiku
M04. オトナブルー
M05. Arigato
M06. 試験前夜
M07. チラチラチラミー ~試験当日~
M08. キミワイナ’17
M09. 恋の遮断機
M10. 恋ゲバ
M11. 知りたい
M12. Toryanse
M13. Chanka Chanka （新曲）
M14. Intergalactic
M15. Forever Sisters
M16. Pineapple Kryptonite
M17. Pineapple Kryptonite Remix
M18. Fly High
M19. Tokyo Calling
M20. Sailor, Sail On
M21. 迷えば尊し
EN1. One Heart