モデルで女優の尾花貴絵（33）が27日までに自身のインスタグラムを更新。サウナ・ショットなどを公開した。

「女子旅 @pgm_hotelresort_okinawa with @hashimotomai430 沖縄の自然を満喫できる空間で…たっぷり癒やされながら、ぜい沢な時間だったなぁ」とつづり、サウナでくつろいでいる写真をアップ。

「ホテル内は、レストランやバーがいくつかあり…プール・ジム・スパ・サウナ・シュミレーションゴルフまで完備。館内で丸一日楽しめちゃいます」と紹介し、「(2026年7月3日 Grand Open！)」と加えた。

ハッシュタグでは「PGMゴルフリゾート沖縄」「沖縄ホテル」「リゾートホテル」「沖縄ステイ」「沖縄」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「やるね〜」「いいね」「素敵な素敵な投稿」「素晴らしい」などの声が寄せられている。

尾花は、プロ野球ヤクルトで活躍した尾花高夫氏の次女。父譲りの1メートル70の長身で、モデルのほか、女優、リポーターなど幅広い分野で活躍している。新ガールズユニット「モデルガールズ」としても活動し、TBS「世界・ふしぎ発見！」のミステリーハンターも務めた。今年3月、昨年に結婚していたことを自身のインスタグラムで発表した。