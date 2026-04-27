銀座ホステスが見た、残念なおじさん 第57回 「実年齢よりも若く見られる」と胸を張るおじさん
銀座のクラブに勤務する筆者が「銀座に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。
今回ご紹介するのは、「実年齢よりも若く見られる」と胸を張るおじさん。
○年齢当てクイズ
このお仕事をしていると「オレって何歳に見える？」とウキウキとした顔で尋ねてくるおじさんにたびたび会います。
そんなときは
「私、これ得意なんですよ！当てますよ？うーん……46歳？」
と、答えます。
おじさんは
「さすがに褒めすぎ(笑)」
「え？ほんと？」
「いやあ〜(笑)」
と、最初は謙遜しますが、最終的には
「ブッブー！実は65歳です！」
「実年齢よりも若く見られることが多いです」
と、胸を張っています。
胸を張っているところ申し訳ないのですが、ちゃんと65歳に見えます。年相応です。
○新入社員時代の苦い思い出
新卒でとある広告代理店の営業をしていた頃のこと。その課のリーダーに
「オレって何歳に見える？ヒント。オレには小学校2年生の娘がいます」
と、聞かれました。
当時、22歳やそこらの小娘だった私には「私、これ得意なんですよ！当てますよ？うーん……」と悩んだフリをして、ガッツリ20歳くらいマイナスした年齢を答える、なんていう小細工はできません。
悩んだ挙句
「えっと、私のおじいちゃんと同じくらいですか？」
と、答えました。
リーダーは顔を真っ赤にして激高。
「だからバカは嫌いなんだよ！」
「お前とは二度と口をききたくない！」
と言って、実際に私がその会社を退職するまで1度も口をきいてくれませんでした。
本当にトホホな出来事でした。22歳やそこらの小娘には40代も60代もひとまとめにシワクチャのお爺さんです。おじさんはホステス以外に「年齢当てクイズ」をさせるのはよしましょう。
漫画: ひえじまゆりこ
✅過去の残念おじさん漫画を一気読み
○ちゃんと年相応なので安心して
今回は、「実年齢よりも若く見られる」と胸を張るおじさんについて紹介しました。
我々ホステスが「年齢当てクイズ」でおじさんを喜ばせまくった結果、「実年齢よりも若く見られる」と胸を張るおじさんが量産されているかもしれません。
ちなみに、ホステスの中にも「私って何歳に見えますか？」とお客様に迫るアホがまあまあいます。お客様だけでなく、その場にいる後輩ホステスにまで気を遣わせるアホです。
これだけは断言できるのですが、実年齢よりも老けて見える人はけっこういますが、若く見える人っていません。皆さん、見たまんま、年相応です。ご安心ください。
みずえちゃん みずえちゃん 1989年生まれ。新潟県長岡市出身。関西外国語大学卒業後、大阪市内の広告代理店に勤務しながら、大阪北新地でキャバ嬢デビュー。現在は銀座のクラブに勤めるかたわら、フリーランスのライターとして活動している。 この著者の記事一覧はこちら
今回ご紹介するのは、「実年齢よりも若く見られる」と胸を張るおじさん。
○年齢当てクイズ
このお仕事をしていると「オレって何歳に見える？」とウキウキとした顔で尋ねてくるおじさんにたびたび会います。
そんなときは
「私、これ得意なんですよ！当てますよ？うーん……46歳？」
と、答えます。
おじさんは
「え？ほんと？」
「いやあ〜(笑)」
と、最初は謙遜しますが、最終的には
「ブッブー！実は65歳です！」
「実年齢よりも若く見られることが多いです」
と、胸を張っています。
胸を張っているところ申し訳ないのですが、ちゃんと65歳に見えます。年相応です。
○新入社員時代の苦い思い出
新卒でとある広告代理店の営業をしていた頃のこと。その課のリーダーに
「オレって何歳に見える？ヒント。オレには小学校2年生の娘がいます」
と、聞かれました。
当時、22歳やそこらの小娘だった私には「私、これ得意なんですよ！当てますよ？うーん……」と悩んだフリをして、ガッツリ20歳くらいマイナスした年齢を答える、なんていう小細工はできません。
悩んだ挙句
「えっと、私のおじいちゃんと同じくらいですか？」
と、答えました。
リーダーは顔を真っ赤にして激高。
「だからバカは嫌いなんだよ！」
「お前とは二度と口をききたくない！」
と言って、実際に私がその会社を退職するまで1度も口をきいてくれませんでした。
本当にトホホな出来事でした。22歳やそこらの小娘には40代も60代もひとまとめにシワクチャのお爺さんです。おじさんはホステス以外に「年齢当てクイズ」をさせるのはよしましょう。
漫画: ひえじまゆりこ
✅過去の残念おじさん漫画を一気読み
○ちゃんと年相応なので安心して
今回は、「実年齢よりも若く見られる」と胸を張るおじさんについて紹介しました。
我々ホステスが「年齢当てクイズ」でおじさんを喜ばせまくった結果、「実年齢よりも若く見られる」と胸を張るおじさんが量産されているかもしれません。
ちなみに、ホステスの中にも「私って何歳に見えますか？」とお客様に迫るアホがまあまあいます。お客様だけでなく、その場にいる後輩ホステスにまで気を遣わせるアホです。
これだけは断言できるのですが、実年齢よりも老けて見える人はけっこういますが、若く見える人っていません。皆さん、見たまんま、年相応です。ご安心ください。
みずえちゃん みずえちゃん 1989年生まれ。新潟県長岡市出身。関西外国語大学卒業後、大阪市内の広告代理店に勤務しながら、大阪北新地でキャバ嬢デビュー。現在は銀座のクラブに勤めるかたわら、フリーランスのライターとして活動している。 この著者の記事一覧はこちら