日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）が２６日、放送され、長嶋一茂が「やったら離婚する」と妻に宣言されている行為を明かした。

同番組は一茂と「かまいたち」の山内健司、濱家隆一の３人が意外と知られていないが「キニナルゲンバ」を訪れ、忖度（そんたく）ナシで意見をぶつけ合う新感覚リポートバラエティー番組。この日は横浜港に停泊中の豪華クルーズ船「ダイヤモンドプリンセス号」に乗船した。

まず案内されたのは船内のポーカーなどのテーブルゲームやスロットマシンが置かれた本格的なカジノルーム。入った途端「やりてぇ〜！」となった山内と一茂。しかし日本停泊中は違法となり日本領海を出た後に営業となることを説明されると、一茂は「まだできないのね。じゃあ、そこまで早く行ってください」と無理な注文を口にし、スタッフらを爆笑させた。

「やりたいね〜」と一茂。３月２４日放送の同局系クイズ番組「クイズ！あなたは小学５年生より賢いの？ 賞金１０００万円ＳＰ」（火曜・後８時）に３人でタッグを組んで出演した際は賞金１０００万円獲得ならずだっただけに「ここだったら１０００万円、すぐ取り返せるでしょ」と強気。

しかし「実はカジノってやったことないのよ」と一茂。「女房がばくち嫌いで、ばくちしたら離婚するって言われているの。だからここなら内緒でできる」と言うと、濱家に「めっちゃカメラありますよ！」と突っ込まれていた。