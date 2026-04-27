シント=トロイデンFW後藤啓介がアシスト

ベルギー1部シント=トロイデンが現地時間4月26日にプレーオフ1第5節でメレヘンと対戦し、4-1で勝利を収めた。

先発した日本代表FW後藤啓介は鮮やかな連携プレーから頭で勝ち越しゴールをアシストした。

シント=トロイデンは前半26分に先制を許したが、終了間際の同44分に同点に追いつき、1-1で試合を折り返した。

そして迎えた後半立ち上がりの4分、パスワークで相手の守備をこじ開けることに成功。クリアボールを拾ったMF山本理仁の浮き球のパスをMFライアン・マーレン、後藤がヘディングでつなぎ、最後はマーレンが右足で蹴り込んだ。このあとさらに2点を加えたシント・トロイデンは4-1で勝利した。

20歳の後藤はこれでリーグ戦11得点に加えて、7アシスト目を記録。フィニッシュだけでなく、味方のゴールを多く演出する多才な活躍に対して「素晴らしい」「ほんと器用な選手」「視野もむっちゃ広い」「いい味だしてる」「半端ねえ」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）