ウクライナの最前線に配置された兵士たちが、食料や水の供給を適切に受けられず、肋骨が浮き出るほど痩せ細った写真が公開された。ウクライナ軍当局は、部隊の補給管理に責任を負っていた指揮官を解任した。

24日（現地時間）、英国の日刊紙ガーディアンによると、今回の論争は第14独立機械化旅団所属の兵士の妻であるアナスタシヤ・シルチュクさんがソーシャルメディア（SNS）に兵士たちの写真を投稿したことで大きくなった。公開された写真の中の男性4人は、生気のない蒼白な顔に肋骨がくっきりと浮き出ていて、手足が細く、ほぼ骨しかない痩せこけた姿をしていた。

シルチュクさんによると、彼らは北東部クピャンスク近郊のオスキル川の陣地に8カ月間駐屯してきた。シルチュクさんは「戦線に到着した当時、兵士たちの体重は80〜90キロを超えていたが、今は50キロ程度しかない」と説明した。

該当部隊は食料と医薬品をドローンでのみ空輸することができたが、一度補給が行われた後、10日間食料が届かず、兵士たちが生存のために雨水や雪を溶かして飲んで耐えていたとシルチュクさんは主張した。

彼女は「彼らが最も長く飢えた日は17日間だった。誰も彼らの話に耳を傾けてくれなかった」とし、「夫は食べるものも飲むものもないと叫びながら哀願した。この問題は一人の問題ではない」と訴えた。

また別の兵士の娘も、兵士たちが極めて困難な状況に置かれているとし、「戦士たちが飢えで意識を失っている」と問題を提起した。

ウクライナ総参謀部は真相調査の末、兵士の給食に責任を負っていた指揮官を交代させた。該当部隊は補給に問題があったと認めながらも、駐屯地が敵陣と非常に近く、空輸による供給のみが可能だと説明した。特にロシア軍が軍事装備よりも食料、弾薬など軍需補給路の遮断に注力しており、補給がさらに困難だと付け加えた。

軍当局の措置後、現地の状況はやや改善されたという。シルチュクさんは「新しく赴任した指揮官が私たちに状況が解決されていると電話してきた」とし、「実際にそのようだ。夫がこの8カ月間に食べたものよりもたくさん食べたと手紙を送ってきた」と明らかにした。