針美容を選ぶ前の一冊！ 七星出版「マイクロニードルのすべて」

記事ポイント 美容ライター・代田 多喜子さんが取材・編集したムック本SNSで広がるマイクロニードル美容を医学的視点で検証全国書店、Amazonほかオンライン書店で販売 美容ライター・代田 多喜子さんが取材・編集したムック本SNSで広がるマイクロニードル美容を医学的視点で検証全国書店、Amazonほかオンライン書店で販売

七星出版から、ムック本『マイクロニードルのすべて』が発売されます。

SNSで広がる“針美容”について、皮膚への影響や仕組みを68ページで整理した一冊。

刺激の体感だけでなく、医療現場やホームケアの視点から選び方を考えられる内容です。

七星出版「マイクロニードルのすべて」





書名：マイクロニードルのすべて編集：代田 多喜子発売：株式会社七星出版価格：税込1,980円仕様：全68ページ初版部数：2,000部販売：全国書店、Amazonほかオンライン書店

『マイクロニードルのすべて』は、美容・健康専門紙「健康ジャーナル」でコラムを担当する美容ライター・代田 多喜子さんが総力取材・編集したムック本。

SNSで話題になっているスピキュールコスメや針美容液などのマイクロニードル美容を、論文データや皮膚の反応メカニズムをもとに解説しています。

ページをめくりながら、チクチクした刺激の印象だけでは見えにくい皮膚への作用を確認できる構成。

企画背景

近年、マイクロニードル美容はSNSを中心に急速に普及し、美容市場の一大ジャンルになりつつあります。

一方で、刺激の強さや使用感といった体感が先行し、皮膚への影響や使用時の注意点が十分に理解されないまま広がっている現状。

本書は「刺激美容は本当に肌にとって良いのか」という問いから企画されます。

誌面内容

誌面では、皮膚科医の監修のもと、マイクロニードル美容を医学的視点から多角的に検証。

医療現場、鍼灸、再生医療、ホームケアとしての安全性など、複数の専門家の知見を横断的に扱っています。

針コスメ・スピキュール、マイクロニードリング、EMS、LED、ダーマローラー、ダーマペン、ポテンツァ、模倣品問題までを網羅。

ダーマローラー HC902

本書の検証では、市販されている各種マイクロニードル製品について、針の構造、材質、皮膚への影響などを比較しています。

その中で、ドイツ製「ダーマローラー HC902」は、精密な製造基準と安全性の観点から誌面内で紹介。

美容機器を選ぶ際に、刺激の強さだけでなく製造基準や構造にも目を向けられる内容です。

編集者コメント

編集者は「流行やSNSの情報だけで美容を選ぶのではなく、皮膚という臓器にどのように作用するのかを理解して選ぶ時代になっています。」とコメント。

美容法を試す前に、肌の仕組みや反応を知るための入口となる一冊です。

68ページのムック形式で、専門的なテーマを手に取りやすい分量にまとめています。

マイクロニードル美容の広がりを、医学的視点から整理したムック本。

SNSで見かける針美容の刺激感や使用感について、仕組みから見直せる構成です。

美容アイテムを選ぶ前の基礎知識として、皮膚への作用や安全性を確認できる内容。

七星出版『マイクロニードルのすべて』の紹介でした。

よくある質問

Q. 『マイクロニードルのすべて』の価格はいくらですか？

A. 価格は税込1,980円です。

Q. どこで購入できますか？

A. 全国書店、Amazonほかオンライン書店で販売されています。

Q. どのような内容を扱っていますか？

A. マイクロニードル美容の仕組み、皮膚への影響、医療現場やホームケアの視点、模倣品問題などを扱っています。

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