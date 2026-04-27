体の変化を学ぶ無料講座！ 日本歯科医療情報センター「潜在能力覚醒・身体能力開発セミナー」

記事ポイント 噛み合わせと身体能力の関係を歯科医師が解説する無料セミナー鹿児島・熊本・福岡・広島・北九州などで2026年4月26日から5月5日まで順次開催姿勢、集中力、運動能力、成長期の顎などを実例や動画で紹介 噛み合わせと身体能力の関係を歯科医師が解説する無料セミナー鹿児島・熊本・福岡・広島・北九州などで2026年4月26日から5月5日まで順次開催姿勢、集中力、運動能力、成長期の顎などを実例や動画で紹介

日本歯科医療情報センターが、一般向け無料セミナー「潜在能力覚醒・身体能力開発セミナー」を開催。

噛み合わせや姿勢、身体バランスと集中力・運動能力の関係を、歯科医師の臨床経験をもとに学べる内容。

子どもの歯並びや姿勢が気になる保護者から、自身の健康やパフォーマンスに関心のある大人まで対象の公開講座です。

日本歯科医療情報センター「潜在能力覚醒・身体能力開発セミナー」





セミナー名：潜在能力覚醒・身体能力開発セミナー開催期間：2026年4月26日(日)〜5月5日(火)開催地：鹿児島市、熊本市、福岡市西区、広島市、北九州市八幡西区参加費：無料参加方法：事前予約制講師：歯科医師 伊藤 剛秀氏主催：一般社団法人 日本歯科医療情報センター協力：医療法人翔優会（ワハハ総合デンタルグループ）

東京・表参道で活動する歯科医師の伊藤 剛秀氏を講師に迎え、噛み合わせ、姿勢、身体バランスなど“お口の機能”を解説。

「歯ならび」だけにとどまらず、集中力や運動能力、成長過程との関係を実例や動画でたどる講義内容。

伊藤氏の講義はこれまで主に歯科医師向けに提供され、全国で延べ4万人以上の歯科医師が受講してきています。

一般向けに複数都市で公開される、限られた機会の無料セミナーです。

講義内容





矯正だけでは不十分なケースがある理由噛み合わせが集中力や運動能力に与える影響成長期における顎や姿勢の重要性大人でも変化が期待できる身体の使い方

白いスクリーンを使った講義形式に、身体の変化をその場で確かめる実演を組み合わせた構成。

口の中だけで完結しないテーマを、姿勢や体の使い方まで広げて理解できるプログラムです。

スポーツ歯学や機能矯正の分野で関心が高まる、咬合と全身バランスの関係にも触れられます。

対象者





対象は子どもから大人まで幅広い一般参加者。

お子さまの歯並び、姿勢、集中力、運動能力が気になる保護者に向けた内容です。

自身の健康づくりや身体パフォーマンス向上に関心のある方にも役立つテーマ。

見た目の矯正だけでなく、機能面から健康を支える考え方を学べる時間です。

開催日程

2026年4月26日(日)：鹿児島市｜JR九州ホテル鹿児島 4階 会議室CD／開場9:30・開演10:002026年5月1日(金)：熊本市｜くまもと森都心プラザ 6階 会議室AB／開場9:30・開演10:002026年5月2日(土)：鹿児島市｜マルヤガーデンズ 4階 ユナイトメントガーデン／開場10:00・開演10:302026年5月3日(日)：福岡市西区｜周船寺ハローパークペガサス歯科クリニック内／開場9:30・開演10:002026年5月4日(月)：広島市｜ウェンディひと・まちプラザ 研修室A／開場9:30・開演10:002026年5月5日(火)：北九州市八幡西区｜本城駅前ペガサス歯科クリニック内／開場9:30・開演10:00

鹿児島市での開催を皮切りに、九州および中国エリアへ順次展開。

各会場では同様の内容で実施されます。

参加費は無料で、事前予約制。

噛み合わせから身体の使い方を見つめ直す、一般公開の学びの場。

日本歯科医療情報センター「潜在能力覚醒・身体能力開発セミナー」の紹介でした。

よくある質問

Q. 参加費はかかりますか？

A. 参加費は無料です。

参加には事前予約が必要です。

Q. どのような人が対象ですか？

A. 子どもから大人まで参加できます。

お子さまの歯並びや姿勢、集中力に関心のある保護者、自身の健康や身体パフォーマンスに関心のある方に向けた内容です。

Q. どの地域で開催されますか？

A. 鹿児島市、熊本市、福岡市西区、広島市、北九州市八幡西区で開催されます。

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