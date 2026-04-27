麺は「中華麺」

JR姫路駅には、名物グルメが存在します。かつお節や昆布の和風だしに、黄色い中華麺を合わせたミスマッチが特徴の「まねきのえきそば」です。この「えきそば」ですが、実は大阪のど真ん中でも食べることができます。しかも“ハイカロリーLOVE界隈”にはたまらないメニューとともにです。実際に食べてみると、麺類好きの欲望をしっかり受け止めてくれるお店でした。

【写真】えっ…これが大阪ド都心で食べられる「異端のそばセット」全貌です

阪神「大阪梅田」駅に直結する「阪神百貨店 梅田本店」の地下1階にある「スナックパーク」は、大阪梅田駅をはじめ、JR「大阪」駅や地下鉄各線とも地下通路でつながる超好立地のフードコートです。アクセスの良さに加え、立ち食いスタイルでお好み焼き、洋食、ラーメン、天丼などを破格の価格で楽しめる、いわば“コスパの暴力地帯”です。その一角にあるのが「えきそば阪神梅田本店」です。

ところで、麺類を食べるとき、みなさんはどうしているでしょうか。筆者の場合、マシマシ系ラーメンを除けば麺単体で終わることはまずなく、必ずご飯ものをつけてしまいます。そばであればカレー、中華麺であればライスかチャーハンはほぼ必須です。当然ながら腹囲は順調に拡張していきますが、不思議と後悔したことはありません。

この「えきそば阪神梅田本店」には、そんな筆者のような人間に刺さる限定メニューがあります。えきそばの麺を使った「えきそばメシ」です。ここまで来たら、えきそばとセットで頼まない理由はありません。むしろ単品で済ませるほうが不自然です。

まずは安定と信頼の「えきそば」からいただきます。

実食してわかった「ああ、関西来てるわ…」

関西らしいあっさりとした出汁に、やわらかめに茹でられた中華麺が合わさった一杯は、ラーメンともそばとも言い切れない独特の存在感があります。いわゆる“普通のそば”とも違い、しかしラーメンほど主張が強いわけでもない絶妙なバランスです。そば粉の麺のように麺自体が強く主張するのではなく、中華麺だからこそ出汁のうまさが前に出てきます。食べ進めるほどに味の輪郭がはっきりしていき、気づけばレンゲが止まらなくなります。駅の立ち食いそばとして考えると、かなり完成度の高い一杯だと感じました。



えきそば阪神梅田本店（グルメ満二郎撮影）。



続いて名物の「えきそばメシ」です。見た目は完全にそばめしで、香ばしい香りが食欲を直撃してきます。関西名物を一度に楽しめる時点でテンションは上がりますが、実際に食べてみると見た目ほどのパンチ一辺倒ではありません。むしろ「えきそば」に通じる優しい味わいで、するすると食べ進められるタイプです。あとで調べてみると「えきそば」の出汁が使われているとのことで、この一体感にも納得がいきました。

こうして気づけば両方とも完食。「えきそば」はスープまできっちり完飲してしまいました。見た目のインパクトに反して、しっかりと関西らしい出汁文化を感じられる構成で、満足度の高いセットです。

ただ、筆者にとって一つ大きな問題があります。それはここが「スナックパーク」、つまり“コスパ最強グルメの魔境”だということです。大阪まで来て1店舗で終わるのはあまりにも惜しい環境が整っています。この日は食後に予定があったため踏みとどまりましたが、時間さえあれば間違いなくハシゴしていたでしょう。大阪という街、やはり油断すると簡単に太らされます。