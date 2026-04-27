アンカー・ジャパンは、新型ワイヤレスヘッドホン「Soundcore Space 2」を発売した。価格は1万6990円。5月6日まで、Amazon.co.jpでは10％ポイント還元、公式サイトでは次回使える10％オフクーポンの配布を実施する。楽天市場や直営店、一部家電量販店でも購入できる。

「Soundcore Space 2」は、従来モデルの「Soundcore Space Q45」よりも10％軽量化し、Spaceシリーズ最軽量の約260gとなった。ヘッドバンドは2000人以上の頭部データに基づいた設計で、接触面積を広げた。ヘッドバンドとイヤーパッドには低反発クッションを採用し、装着感を向上させている。

環境に応じてリアルタイムでノイズキャンセリングを最適化する、Anker独自の「ウルトラノイズキャンセリング 3.5」を搭載。ドライバー径は40mmで、二層構造の複合振動板を採用した。

音楽の連続再生時間は、ノイズキャンセリングオンで最大50時間、ノイズキャンセリングオフで最大70時間。約5分間の充電で最大4時間の音楽再生が可能。

Bluetoothバージョンは6.1、対応コーデックはSBC／AAC／LDAC。3.5mmのAUX接続が可能。なお、AUX接続時はNCボタン以外のボタンや内蔵マイクは使用できない。

装着検出やマルチポイント接続にも対応。3つのマイクを搭載し、通話時のAIノイズリダクション機能を備える。充電端子はUSB-C。

カラーはブラック、オフホワイト、ミントブルーの3色展開。

Soundcore Space 2 カラー ブラック／オフホワイト／ミントブルー 大きさ 約156×86×190mm 重さ 約260g Bluetooth 6.1 充電端子 USB-C 充電時間 約2時間 対応コーデック SBC／AAC／LDAC 再生可能時間 通常モード時：最大70時間ノイズキャンセリングモード時：最大50時間 パッケージ内容 Soundcore Space 2トラベルポーチ3.5mm AUXケーブルUSB-C＆USB-Cケーブル