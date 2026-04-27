４月２７日朝、北海道内で最大震度５強を観測する地震がありました。



気象庁は今後１週間、震度５強程度の地震に注意を呼び掛けています。



（向山記者）「いま大きく揺れています。緊急地震速報のあと大きく揺れています」



午前５時２３分ごろ、道内を大きな揺れが襲いました。



震源は十勝地方南部、地震の規模を示すマグニチュードは６．２と推定されています。



最大震度５強を観測した十勝の浦幌町です。





町の博物館では、ポールが倒れて床のガラスにヒビが入りました。（浦幌町立博物館 学芸員 持田誠さん）「結構大きな横揺れだったけど、それほど長い時間の印象ではなかった」一方、道南の函館市では高齢者施設で女性１人が転倒し、けがをしたということです。震度５弱を観測した日高の新冠町ではー（マチの人）「下から突き上げるような揺れでしたね。すぐ起きて新冠温泉の方に逃げました」町内の小・中学校では、通学路の安全を確認するため、登校時間を午前１０時に繰り下げました。交通にも影響が出ています。ＪＲによりますと、根室線の池田ー音別駅間が現在も運転見合わせとなっているほか、特急や函館・千歳線のエアポートなど、あわせて８５本の列車が運休しています。気象庁は、今回の地震は北海道・三陸沖後発地震注意情報の対象ではないとしていて、「直接の関係はない」とみています。（札幌管区気象台浦谷純平 地震津波対策調整官）「大規模地震は突発的に発生しますので、日頃からの備えは引き続き実施してほしい」気象庁は、今後１週間ほどは最大震度５強程度の地震が起こる可能性があるとして、注意を呼び掛けています。