「星のカービィ」、「ピザポテト」と初コラボ コピー能力で変身…3種のデザイン公開、期間限定で発売
カルビーと、人気ゲームシリーズ「星のカービィ」が初コラボレーション。同作がデザインされた「ピザポテト」を4月下旬から期間限定で発売する。6月上旬に終了予定。
【画像】「星のカービィ」×「ピザポテト」3種のデザイン
パッケージは、全3種類のデザイン。すいこみのカービィ、チーズの上に座ったカービィ、コピー能力で変身したカービィなどが描かれている。「星のカービィ」が一目でわかるよう大きく配置されており、チーズを絡めたデザインで、『ピザポテト』らしさを演出する。
「ピザポテト」は、ポテトチップスにチーズ味フレークやパセリなどをトッピングし、本格的なピザの味わいを再現した商品。揚げたての熱々ポテトチップスにチーズ味フレークをのせて溶かし付ける独自の「メルトフレーク製法」により濃厚なチーズの味わいを表現。1992年に発売して以来、時代に合わせてチーズの配合やパッケージデザインを変更し、2024年には15代目「ピザポテト」にリニューアルした。定番の『ピザポテト』に加え、これまで多くの期間限定フレーバーを発売してきた。
「星のカービィ」は、ハル研究所と任天堂が開発し、任天堂が発売する人気ゲームシリーズ。1992年に初めて登場し、『ピザポテト』も同じ1992年に発売された。
【画像】「星のカービィ」×「ピザポテト」3種のデザイン
パッケージは、全3種類のデザイン。すいこみのカービィ、チーズの上に座ったカービィ、コピー能力で変身したカービィなどが描かれている。「星のカービィ」が一目でわかるよう大きく配置されており、チーズを絡めたデザインで、『ピザポテト』らしさを演出する。
「星のカービィ」は、ハル研究所と任天堂が開発し、任天堂が発売する人気ゲームシリーズ。1992年に初めて登場し、『ピザポテト』も同じ1992年に発売された。