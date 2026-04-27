歌手で女優の今井美樹（63）が、26日放送のABCテレビ「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）にゲスト出演。夫でギタリストの布袋寅泰（64）が、今年デビュー40周年を迎えた今井に向けてコメントを寄せた。

今井が今年2月に発売した最新アルバム「smile」の制作には、布袋も参加。夫妻の日常生活での会話を振り返った今井は「同じ世代としての、人生の中での話とかになる」といい、「そういうことを今回拾い上げてくれた、こういう美しい形にしてくれたっていうのは、やっぱり布袋さんは素晴らしいプロデューサー」と表現した。

そして同番組では「このアルバムは、僕からの40周年のお祝いのプレゼント」という布袋のコメントを紹介した。その中で布袋は「もちろん美樹さんのアルバムだけど、僕は側で彼女が幸せでいられるよう見守っていたつもり」とつづった。

「プロデューサーとか、ギタリストとか“布袋寅泰”とか関係なく、音楽を愛する同士、今井美樹が輝いている姿を見つめていたかった。そのアルバムに彼女がsmileというタイトルをつけた時、僕はとっても嬉しかった」と打ち明けた。

また「笑えない時期があったなら、それは僕の責任でもあるし、いつでも笑っていてほしいから。最高のアルバムができて本当に良かった」との言葉に、番組MCの「SUPER EIGHT」村上信五は「深いラブレターでしたね、これは！」と感心した。

すると今井は「恥ずかしいね、こんな公でね。こっそり言ってほしかった」と照れ笑い。「ありがとう、うれしいです。でも布袋さんも言ってましたけど、よく見守っててくれました、黙って」と感謝していた。