【ドラゴンクエスト メタリックアイテムズギャラリースペシャル ロトの鎧＆ロトの兜 ～40周年記念バージョン～】 7月17日 発売予定 価格：9,900円

スクウェア・エニックスは、通販サイト「スクウェア・エニックス e-STORE」にて、フィギュア「ドラゴンクエスト メタリックアイテムズギャラリースペシャル ロトの鎧＆ロトの兜 ～40周年記念バージョン～」の予約受付を実施している。7月17日に発売を予定し、価格は9,900円。

今回発売されるのは「ドラクエ」シリーズに登場するロトの鎧とロトの兜を立体化した商品で、シリーズ40周年を記念した高級感溢れるアンティークゴールドカラーになっている。兜と鎧にあしらわれたロトの紋章など立体的な作り込みも楽しめるアイテムで、専用の台座を使ってディスプレイが可能。これまでにも「メタリックアイテムズギャラリースペシャル」シリーズより様々な商品が発売されており、こちらに仲間入りを果たす。

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX