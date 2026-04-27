ロッテは5月16日のオリックス戦で、昨年に引き続き小学生、中学生を対象とした「第3回 無料観戦チケット付きSDGs出前授業 in ZOZOマリンスタジアム」を実施することになったと発表した。

「SDGs出前授業」とは、オフィシャルスポンサーのモリト株式会社が小中学生向けに実施している企画であり、子どもたちがSDGsの重要性を理解し、持続可能な未来の一翼を担うための活動を促進することを目的としたイベント。当日は「海」をキーワードとしたSDGsについての授業を行うほか、マリーンズの選手が着用していたユニホームパンツを活用したお守りを制作する、ものづくり体験を実施する。

また、出前授業参加者には参加日当日の観戦ペアチケットと、授業内で制作したお守りがプレゼントされる。なお、このイベントは、持続可能な世界の実現を目指し海洋汚染問題の解決に挑戦する「モリト」、海の街にホームグランドを構え常に挑戦を続ける「MARINES」、「海」を舞台に挑戦を続けるという共通の想いを持った両者が行う協同プロジェクト「FOR THE MARINE プロジェクト」の一環として実施する。

▼ 「SDGs出前授業」概要

日程：5月16日（土）10時30分〜11時30分

場所：ZOZOマリンスタジアム カンファレンスルームA

授業時間、参加応募対象：小学生、中学生および保護者ペア20組、合計40名

応募期間：4月27日（月）〜5月6日（水）まで。

※応募フォームは球団公式サイトから