■「休み明けのつらい」をなくすために

まもなくゴールデンウィークが始まります。旅行やレジャーの計画に胸を躍らせる一方で、「連休が終わる頃には、遊び疲れてヘトヘトになってしまう」「休み明けの仕事がつらい」という悩みもよく耳にします。せっかくの長期休暇。心身をリセットして、五月病を跳ね返す活力を蓄えたいものです。

本稿では、プレジデントオンラインで大きな反響を呼んだ、休日の過ごし方と疲労回復に関する3つの記事をご紹介します。

1本目は、禅僧・枡野俊明さんによる「理想の休日の過ごし方」。単に長く眠るのではなく、いかにして「時間に使われない自分」を取り戻すか。その精神的なアプローチは、多忙なビジネスパーソンにとって目から鱗の処方箋となるはずです。

2本目は、睡眠コーチの角谷リョウさんが指摘する「寝具の落とし穴」。アスリート仕様の高機能マットレスが、実は一般人には逆効果になり得るという衝撃の事実を解説します。

そして3本目は、温泉やサウナでの「やってはいけない入浴法」。良かれと思って入った温泉でなぜ「湯疲れ」してしまうのか、そのメカニズムと正しい入浴法を紹介します。

このGW、本当の「休息」とは何かを専門家の知見から学び、休み明けに最高のスタートを切るための準備を整えましょう。

■大切なのは｢体を動かす｣でも｢ゆっくり寝る｣でもない…禅僧｢疲れを取り去る“理想の休日の過ごし方”｣

（2026年1月20日公開）

（写真＝iStock.com／lielos）

疲れをしっかり取る休日の過ごし方は何か。禅僧の枡野俊明さんは「疲れを取る一番の方法は『寝る』ことだが、長く寝ればいい、というものでもない。『時間に使われている』状態になるとよくないので、少しでも自分の心が動きそうなことを見つけて、やってみるといい」という――。＜続きを読む＞

■かえって睡眠の質を下げる…専門家が｢アスリート愛用マットレスは一般人向けではない｣と断言するワケ

（2025年10月21日公開）

（写真＝iStock.com／Liudmila Chernetska）

CMやテレビ通販でおなじみのアスリート愛用のマットレスやリカバリーウェアは本当に効果があるのか。睡眠コーチの角谷リョウさんは「アスリート仕様の商品は運動をハードにした人向けで、ビジネスパーソンや一般人には不要どころか、かえって睡眠の質を下げてしまう可能性もある」という――。＜続きを読む＞

■｢あぁ､生き返る〜｣が｢どっと疲れた｣に…｢温泉に行く前よりグッタリ｣の人は入り方を間違えている

（2025年10月18日公開）

（写真＝iStock.com／shirosuna-m）

温泉が恋しくなる季節がきた。しかし睡眠コーチの角谷リョウさんは「温泉やサウナの利用の仕方によっては、かえって入る前より疲れてしまう現象が起こる」という。どういうメカニズムなのか――。＜続きを読む＞

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PRESIDENTまとめPRESIDENT Onlineで読者のみなさまから人気の高かった記事を、テーマごとにまとめてご紹介します。

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（PRESIDENTまとめ）