｢体を動かす｣でも｢ゆっくり寝る｣でもない...GWで疲れを取り去る"理想の休み方"【疲労回復3選】
■「休み明けのつらい」をなくすために
まもなくゴールデンウィークが始まります。旅行やレジャーの計画に胸を躍らせる一方で、「連休が終わる頃には、遊び疲れてヘトヘトになってしまう」「休み明けの仕事がつらい」という悩みもよく耳にします。せっかくの長期休暇。心身をリセットして、五月病を跳ね返す活力を蓄えたいものです。
本稿では、プレジデントオンラインで大きな反響を呼んだ、休日の過ごし方と疲労回復に関する3つの記事をご紹介します。
1本目は、禅僧・枡野俊明さんによる「理想の休日の過ごし方」。単に長く眠るのではなく、いかにして「時間に使われない自分」を取り戻すか。その精神的なアプローチは、多忙なビジネスパーソンにとって目から鱗の処方箋となるはずです。
2本目は、睡眠コーチの角谷リョウさんが指摘する「寝具の落とし穴」。アスリート仕様の高機能マットレスが、実は一般人には逆効果になり得るという衝撃の事実を解説します。
そして3本目は、温泉やサウナでの「やってはいけない入浴法」。良かれと思って入った温泉でなぜ「湯疲れ」してしまうのか、そのメカニズムと正しい入浴法を紹介します。
このGW、本当の「休息」とは何かを専門家の知見から学び、休み明けに最高のスタートを切るための準備を整えましょう。
■大切なのは｢体を動かす｣でも｢ゆっくり寝る｣でもない…禅僧｢疲れを取り去る“理想の休日の過ごし方”｣
（2026年1月20日公開）
疲れをしっかり取る休日の過ごし方は何か。禅僧の枡野俊明さんは「疲れを取る一番の方法は『寝る』ことだが、長く寝ればいい、というものでもない。『時間に使われている』状態になるとよくないので、少しでも自分の心が動きそうなことを見つけて、やってみるといい」という――。＜続きを読む＞
■かえって睡眠の質を下げる…専門家が｢アスリート愛用マットレスは一般人向けではない｣と断言するワケ
（2025年10月21日公開）
CMやテレビ通販でおなじみのアスリート愛用のマットレスやリカバリーウェアは本当に効果があるのか。睡眠コーチの角谷リョウさんは「アスリート仕様の商品は運動をハードにした人向けで、ビジネスパーソンや一般人には不要どころか、かえって睡眠の質を下げてしまう可能性もある」という――。＜続きを読む＞
■｢あぁ､生き返る〜｣が｢どっと疲れた｣に…｢温泉に行く前よりグッタリ｣の人は入り方を間違えている
（2025年10月18日公開）
温泉が恋しくなる季節がきた。しかし睡眠コーチの角谷リョウさんは「温泉やサウナの利用の仕方によっては、かえって入る前より疲れてしまう現象が起こる」という。どういうメカニズムなのか――。＜続きを読む＞
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PRESIDENTまとめPRESIDENT Onlineで読者のみなさまから人気の高かった記事を、テーマごとにまとめてご紹介します。
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（PRESIDENTまとめ）