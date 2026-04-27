TXT、再契約後も勢い止まらず！米「ビルボード200」3位に音楽番組“5冠”と目覚ましい成果

ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERが、アメリカ・ビルボードと韓国の話題性を席巻し、再契約後初となるカムバック活動を成功のうちに行っている。

4月27日（現地時間）、アメリカの音楽専門メディア、ビルボードが公式ホームページで発表したチャート予告記事によると、TOMORROW X TOGETHERの8thミニアルバム『7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns』は、メインアルバムチャート「ビルボード200」（5月2日付）で3位を記録した。

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同作品は、アルバムセールス6万7000枚、SEAユニット（ストリーミング回数を換算したアルバムセールス）2000枚を記録し、海外ファンからの根強い人気を証明した。

これにより、TOMORROW X TOGETHERは、新アルバムを含め韓国アルバム10作品、日本アルバム3作品の計13作品を「ビルボード200」にランクインさせるという大記録を打ち立てた。

メンバー5人が、デビュー後7年の間に感じたことを率直に込めた今回のアルバムは、不安や虚無感といった普遍的な感情に実験的なサウンドが調和し、世界中のリスナーから絶賛されている。

（写真＝BIGHIT MUSIC）TOMORROW X TOGETHER

（写真＝上段左からMnet、KBS2、下段左からMBC、SBS）

韓国での成果も目覚ましい。タイトル曲『Stick With You』は、音楽番組5冠に輝き、完璧な“グランドスラム”を達成した。

彼らは、MBC M『SHOW CHAMPION』を皮切りに、Mnet『M COUNTDOWN』、KBS2『ミュージックバンク』、MBC『ショー！K-POPの中心』、そして4月26日に放送されたSBS『人気歌謡 ON THE GO』まで、1位のトロフィーを独占した。

5冠に輝いたメンバーたちは、「今回の活動で5つの賞を贈ってくれたMOA（TOMORROW X TOGETHERのファンネーム）の皆さんに心から感謝している。意味深く価値のある活動だった」として、「TOMORROW X TOGETHERはこれからが始まりだ。これからも見守り、愛してほしい」と感極まった様子で感想を伝えた。

なお、カムバック活動を成功裏に終えたTOMORROW X TOGETHERは、多彩なバラエティ番組に出演し、活動を続けていく。来る5月1日、Wavveのオリジナルバラエティ『TXTの育児日記』を通じて、新たな魅力を披露するほか、4日のYouTubeチャンネル「Zzanbro」など、多様なウェブコンテンツを通じて、ファンを魅了する予定だ。

（記事提供＝OSEN）