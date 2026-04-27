大海老天が100円で追加できる「マシマシ」キャンペーン開催　人気天丼100円引きクーポンも配布【さん天】

サトフードサービス株式会社が運営する「天丼・天ぷら本舗 さん天」では、2026年4月29日から5月6日までの期間、GW限定の「大海老天マシマシキャンペーン」を開催する。

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期間中は、天丼・定食・弁当のいずれかを注文すると、通常280円の大海老天を1本100円でトッピングできる。海老天丼や大海老天丼に追加するほか、鶏たま天丼に加えて味のバリエーションを楽しむのもおすすめだ。

また同期間には、「とろたまチャーシュー天丼」「桜海老のかき揚げと国産さよりの春天丼」が100円引きとなるクーポンも公式アプリで配信する。

「天丼・天ぷら本舗 さん天」は、「サクッとちゃんとごはん」をキャッチコピーに掲げる天丼・天ぷら専門店。“早い・お得・熱々”をコンセプトに、独自開発の粉やタレを用い、揚げたての商品を提供している。季節感のある食材や食べ応えのあるメニューをそろえ、幅広い層から支持を集めている。

通常280円の大海老天が100円でトッピングできる

【キャンペーン概要】

・開催期間

2026年4月29日（水・祝）〜2026年5月6日（水・祝）

・実施内容

天丼・定食・弁当を購入時に限り、大海老天を100円で販売。

1商品につき5本まで。（※天ぷら盛合せ・麺商品は対象外で）

〈GWスペシャルクーポン配信〉

「天丼・天ぷら本舗 さん天」公式アプリにて限定クーポンを配信。現在開催中の「とろたまチャーシューフェア」「桜海老と国産さよりフェア」の商品が100円引きになる。テイクアウトも利用可能。

とろたまチャーシューフェアクーポン

桜海老と国産さよりフェアクーポン