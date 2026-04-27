4月27日 発売 【「トランスフォームウォーターガン」・「加圧式水鉄砲」】 価格：各660円 【「どっきりウォーターガン」・「水鉄砲」】 価格：各330円

パルは、同社が運営する雑貨店「3COINS」の公式通販サイトにて、「トランスフォームウォーターガン」、「どっきりウォーターガン」、「水鉄砲」、「加圧式水鉄砲」の4商品を4月27日に発売する。

価格は「トランスフォームウォーターガン」と「加圧式水鉄砲」が各660円、「どっきりウォーターガン」と「水鉄砲」が各330円。

トランスフォームウォーターガン

価格：660円

対象年齢：6才以上

本商品は、引き金を引くと変形するユニークなウォーターガン。撃つ楽しさと見た目の変化の両方が楽しめる。

□「トランスフォームウォーターガン／KIDS水遊び」のページ

「どっきりウォーターガン」

価格：330円

対象年齢：6才以上

前後に噴射口が付いており、仕掛けが楽しいウォーターガン。一見普通に見えて、思わぬ方向から水が出るユニークな仕様で、遊び心たっぷりのアイテムとなっている。

□「どっきりウォーターガン／KIDS水遊び」のページ

「水鉄砲」

価格：330円

対象年齢：3歳以上

軽くて扱いやすく、子どもでも簡単に遊べるトイガン。

□「水鉄砲／KIDS水遊び」のページ

「加圧式水鉄砲」

価格：660円

対象年齢：3歳以上

パワーポンプを前後に動かして発射する、夏の水遊びにぴったりなウォーターガン。最大約8m先までしっかり届くパワフルな噴射が特徴となっている。

□「加圧式水鉄砲／KIDS水遊び」のページ

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