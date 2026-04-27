◇米女子ゴルフツアー シェブロン選手権最終日（2026年4月26日 米テキサス州 メモリアルパーク・コース＝6811ヤード、パー72）

最終ラウンドが行われ、29位から出た勝みなみ（27＝明治安田）は4バーディー、2ボギーの70で回り、通算4アンダーの12位で大会を終えた。

トップ10入りまであと1打足りなかった。勝は「もうちょっと伸ばしたかった。もったいないボギーもあり、やりたかったことができていなかった。2アンダーで回れたから50点」と少し残念そうだった。

「ショートホールが良くて、しっかりバーディチャンスについていた」。いずれもパー3の2番でピン手前50センチにつけてスコアを伸ばし、7番では長いバーディーパットを強めのタッチで放り込んだ。

ただチャンスでパットが決まらない場面も多かった。パットの名手が合計32パット。グリーン上での苦戦がデータにも表れた。

日本勢最上位の12位にも満足はしていない。「調子は悪くないので、もっと上に行きたい気持ちはあるし、メジャーは特別。でもしょうがない。こうなってしまったのは自分のせい。あと4試合ある」とメジャーでの優勝争いを思い描いた。