磯野貴理子、歩道橋で異変…「怖くて足が震えてくる」 “いちゃもん”男性に言い返せない、更年期の不調明かす
タレントの磯野貴理子（62）が、27日放送のNHK情報番組『あさイチ』（総合／月〜金曜 前8：15）にVTRで出演。更年期障害の症状を明かした。
【写真】つば九郎にフリップで叩かれる磯野貴理子
この日は「更年期の心の不調」について特集。磯野はVTRで、40代半あたりから落ち込むことが増えて、「自分の性格が本当に変わっちゃって、びっくりした。あれ、いつもの私どこ行っちゃった？って」と話した。
まず感じたのが、身体の変化だった。「今思えばですよ、バラエティとかでしゃべったあとに首から滝のような汗が出ていて…」「今思うとあれ、ホットフラッシュ」と振り返った。
その後、症状は心にも現れた。銀行のATMに並んでいたエピソードで「後ろのおじさんが、なんかいちゃもんをつけてきたんです。それまでの自分だったら平気で言い返してたんです。『えっ、なんですか？』『私そんなことしてませんけど！』とか普通に。でもそのとき、全然言い返したりできなくって、しょぼんとしちゃって…」と説明した。
さらにスーパーで買い物中も「前は、さっさとカゴに入れてたんです。でもいちいち迷う…」「ささいなことだけと、それが積み重なってくると不安になりますよね、何でこうなっちゃったのかしらって」と吐露。
もっとも驚いた症状が、歩道橋を渡ろうとしたときの“異変”だった。
「ドキドキしてきて怖くて、足が震えてくる」「この高さでだめでしたね。渡っている間に崩れ落ちる感じ…」と説明。もともと高所恐怖症だったが「歩道橋くらい渡れましたよ」と説明した。
その後、婦人科で「典型的な更年期の症状ですよ」と診断を受けたことで「ちょっとだけほっとしましたね」と告白。対策として、歩く、日を浴びるなど心がけていると話した。
番組はこうした症状について、ホルモンの影響もあることを指摘。専門家の調査結果で「ホルモンの影響だったり社会的なストレスの影響などで、じつは女性は男性に比べて心の不調に陥りやすいということもわかっているんです」などと伝えた。
【写真】つば九郎にフリップで叩かれる磯野貴理子
この日は「更年期の心の不調」について特集。磯野はVTRで、40代半あたりから落ち込むことが増えて、「自分の性格が本当に変わっちゃって、びっくりした。あれ、いつもの私どこ行っちゃった？って」と話した。
まず感じたのが、身体の変化だった。「今思えばですよ、バラエティとかでしゃべったあとに首から滝のような汗が出ていて…」「今思うとあれ、ホットフラッシュ」と振り返った。
さらにスーパーで買い物中も「前は、さっさとカゴに入れてたんです。でもいちいち迷う…」「ささいなことだけと、それが積み重なってくると不安になりますよね、何でこうなっちゃったのかしらって」と吐露。
もっとも驚いた症状が、歩道橋を渡ろうとしたときの“異変”だった。
「ドキドキしてきて怖くて、足が震えてくる」「この高さでだめでしたね。渡っている間に崩れ落ちる感じ…」と説明。もともと高所恐怖症だったが「歩道橋くらい渡れましたよ」と説明した。
その後、婦人科で「典型的な更年期の症状ですよ」と診断を受けたことで「ちょっとだけほっとしましたね」と告白。対策として、歩く、日を浴びるなど心がけていると話した。
番組はこうした症状について、ホルモンの影響もあることを指摘。専門家の調査結果で「ホルモンの影響だったり社会的なストレスの影響などで、じつは女性は男性に比べて心の不調に陥りやすいということもわかっているんです」などと伝えた。