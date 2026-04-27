4月26日に放送された日本テレビの「サンデーPUSHスポーツ」では、昨年のM-1王者に輝いた、たくろうが東京ドームでの始球式に挑戦する模様に密着。

東京ドームでの始球式にやってきた、たくろう。まずは試合前、巨人選手たちが練習を行う東京ドームのグラウンドへ向かいました。そこで巨人期待の３選手への取材に初挑戦。チームのムードメーカーであり、勝負強いバッティングが武器の増田陸選手、オフに肉体強化をはかり今年主軸候補と期待される中山礼都選手、俊足を活かした気迫あふれるプレーでチームを鼓舞する浦田俊輔選手に話を聞きました。

始球式に向けて、たくろうがブルペンへ向かうと、そこには右打者の懐に鋭く食い込むシュートを武器に中継ぎの要となっている田中瑛斗投手の姿。たくろう・赤木のピッチングフォームを見た田中選手は重心が安定するように、投げる前は地面を噛んでピタッと立ったほうがいいとアドバイス。田中選手から激励の言葉ももらいいよいよマウンドへ向かいます。

約4万人の観客、そして選手たちが見守る中たくろう・赤木が始球式に挑戦。結果は・・・見事ど真ん中ストライク投球！これには心配で駆け付けた田中投手も満面の笑みで拍手。始球式は大成功となりました。