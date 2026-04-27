◇ナ・リーグ ドジャース6−０カブス（2026年4月26日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が26日（日本時間27日）、本拠でのカブス戦に「1番・DH」で先発出場。相手先発・今永昇太投手（32）から2安打を放つと、7回の第4打席では12試合60打席ぶりとなる6号本塁打をマーク。今季初の1試合3安打の固め打ちでチームの勝利に貢献した。

5−0で迎えた7回の第4打席、相手2番手左腕・ミルナーの初球、シンカーを逆方向の左中間スタンドに運んだ。打った瞬間に本塁打を確信した様子で、歩きながら打球を見届けた。ダイヤモンドを一周する際には、前日から出塁するたびに送っていた右翼手・鈴木への合図も忘れなかった。

ドジャースの公式X（旧ツイッター）は大谷が本塁打を放った瞬間を動画で投稿。さらに「Ohtani rule？Ohtani rules.」（大谷ルール？大谷こそがルールだ）と文言を付け加えた。

この文言は敵軍のカブス・カウンセル監督が今月20日（同21日）、“大谷ルール”について「理解できない。特定のチームだけが恩恵を受けている。奇妙なルールだ」と発言。開幕から8月末までベンチ入り26人のうち投手の登録が13人に限られる中、二刀流登録の大谷がカウントされないドジャースは実質14人の投手を運用できることから不満を口にしたことを煽ったものとみられる。

それだけに、この投稿には「公式がめちゃくちゃ煽ってて好き」「公式さん最高」「“大谷ルール？大谷がルールだ”公式さん惚れる」「ドジャース公式、カブスのカウンセル監督を煽っててワロタ」「バカ煽ってて草」などと反響が寄せられた。