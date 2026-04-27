元高知放送アナウンサーで現在はフリーアナの雫石将克（32）が27日までにXを更新。現在出演中のABEMA「恋愛病院」（木曜午後10時）について釈明を行った。

「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が 恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活」をテーマに、昨年12月24日に沖縄で男女10人がロケに参加。筋トレ好きの雫石はパンツ一丁で女性にアピールするシーンが登場する。

雫石は「恋愛病院でさ、一つだけ、主張したいことがある。12月のボディビルダーはほぼ全員、オフ期だから基本的に脂肪乗ってるんだよ。12月に身体が仕上がっている人なんてほぼいないんだ」と主張。その上で「ボディビル競技をしている人が年中バキバキなんてほとんどない！！！！！」と絶叫。最後に「また筋肉のことかよって言われそう」と締めくくった。

番組内では東京大学公共政策大学院在学中のタレント神谷明采（あさ＝25）をめぐって、通称「しんじ43」こと、前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）と三角関係になっている。

その石丸氏から「また筋肉のことで良いんだよ」との返信があった。雫石は「しんじ43、、、！！！！」と感謝していた。

雫石は自身のインスタグラムで「日本一マッチョなアナウンサー」と名乗っている。