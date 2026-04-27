ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２６日（日本時間２７日）に本拠地ロサンゼルスでのカブス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、７回に１２試合６０打席ぶりの一発となる６号を放ち、３打数３安打１打点、２得点、１盗塁だった。これまで１０打数１安打の天敵カブスの今永昇太投手（３２）から２安打するなど上昇ムードだ。

５―０の７回先頭で大谷は２番手の左腕ミルナーの初球、内角低めの８５・７マイル（約１３７・９キロ）のシンカーを逆方向に振り抜くと確信歩き。本拠地ドジャー・スタジアムのファンは大歓声を上げると一斉に立ち上がった。角度２８度、打球速度１０９・８マイル（約１７６・７キロ）で左中間に伸びるとそのまま、観客席に飛び込んだ。１２試合６０打席ぶりの一発は飛距離３８２フィート（約１１６・４メートル）だった。１１試合５９打席ノーアーチは移籍後ワーストだったが、ようやく待望の６号を放った

今永と３度対戦。初回先頭は四球。２回二死無走者はカウント１―１からの３球目、外角のスイーパーを右前打。５回一死無走者は真ん中のスイーパー捉えて、右翼線を破る二塁打となった

試合後、ロバーツ監督は大谷を絶賛した。「今日はショウヘイにとっていい日だった。このシリーズ全体が良かったと思う、出塁したり、四球を選んだり、向かい風の中でのあの特大なホームラン。ダブルもあったしね、左対左で。時に左投手が、左打者の調子を戻すきっかけになったりするが、今日も昨日もとても良かった」

大谷は試合後、中継したスポーツネットＬＡのインタビューに「構えが一番だと思っている。それが全ての始まりですし、そこが整えばもう少しいい打席が送れるなと思います」と答えた。

指揮官は「そうだね。数日前に彼と話をしたんだけど、彼の構えが少しずれていると言っていて、自分自身で察知したし、ここ数日は打撃の質が素晴らしいし、選球眼もいい時に戻っている」と語ると復活の理由をこう続けた。

「彼の構えだと思う。構え、向きなどが改善されたんだと思う」

大谷の確変モード突入は近い。