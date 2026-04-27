【レシピのヒント】漫画『ザ・シェフ』の天才料理人が教える！いつもの「ポトフ」を劇的に変える魔法のスパイスとは？

美味しい料理を作る上で、スパイスやハーブの力は絶大です。名作料理漫画『ザ・シェフ』（原作：剣名舞、劇画：加藤唯史）の第2話には、そんな香草の力をまざまざと見せつけるエピソードが登場します。食欲不振の要人を唸らせた、天才シェフ・味沢匠の「究極のポトフ」の秘密をご紹介します。

帝都ホテルの料理長も驚愕した大胆なハーブ使い

パミール王国の大臣をもてなす晩餐会で、味沢匠が提供したのは一見「ただのポトフ」でした。周囲の一流料理人が「上品ぶるばかりが料理じゃない」と呆れる中、味沢は鍋に大量のハーブ（香草）を投入します。「ローリエやタイム、クローブなどを入れるのは常識」とするホテルの料理長たちも驚くほど、その香りは強烈でした。

最高のスパイスは「食べる人の思い出」

味沢が使ったのは、中東や北アフリカ沿岸一帯に生息する、名もなき野生のハーブでした。実はこのハーブこそが、大臣が幼い頃に食べた「母親の煮込み料理」の香りを完全に再現する魔法のアイテムだったのです。ハーブの香りが記憶を呼び覚まし、食欲がなかったはずの大臣は涙を流してポトフを完食しました。

作中で味沢が語るように、すべての料理に共通する「最高のスパイス」は、食べる人の「思い出」なのかもしれません。いつものご家庭の料理も、食べる人の故郷の味や思い出の香りを少し取り入れるだけで、一気に「最高の一皿」に変わるヒントをこの漫画は教えてくれます。