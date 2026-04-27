ひらめきを忘れず定着させる為にはどうすればいいのか？【脳の話】

ひらめきの瞬間、脳内で何が起こっているのか？ 前頭葉は驚くが、側頭葉はシーン ひらめきというのは、自分にとっても予測のつかないもので、その瞬間、私たちは驚きすら感じます。しかし、驚いているのは、実は自我の中枢である前頭葉だけです。 側頭葉にとっては驚きでも何でもありません。ひらめいた内容は記憶のアーカイブにあったもので、それはすでに知っていることだから。同じ脳内で、このようなずれが起こっていることは不思議なことですよね。 また、何が起こるかわからない状況は、感情を生み出します。たとえば、サプライズでプレゼントを渡されたとき、「喜び」が爆発するはずです。決まったことよりも、決まってないことのほうが、より感情を掻き立てるものです。 これと同じように、ひらめきがなぜうれしいかというと、そこに最大の不確実性があるからです。 もともと自分の脳がつくり出したことなのに、ひらめきで「ああ！」と驚くことができるなんて、人生のぜいたくといえるのではないでしょうか。 何かがひらめいたとき、神経細胞は一斉に活動をはじめます。ひらめいた瞬間の脳の目的はただ１つ。ひらめいたことを確実に記憶に定着させることです。その瞬間を逃さないために、脳の神経細胞は０. １秒くらいの時間で一斉に活動を開始するのです。 これは普段の脳の神経細胞の活動の様子から見ると、きわめて驚異的な動きです。それだけ、神経細胞もひらめきを逃さないために必死なのでしょう。 【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 脳の話』著：茂木健一郎