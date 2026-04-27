26日のオリックス戦で先発した日本ハムの有原航平（33）が、またも炎上した。初回に3点を失うと、その後もオリックス打線の勢いを止められず、4回途中8失点でKO。チームの借金も4に増え、最下位ロッテとゲーム差なしの5位である。

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有原はオフに4年総額20億円超の超高額契約で、ソフトバンクから古巣に復帰。それが3試合連続で5失点以上し、1勝4敗、防御率8.23というありさまだ。

試合後は二軍落ちが決定。新庄監督は「今後、期待に応えてくれると思う」とフォローしつつ、「二軍でミニキャンプというか走り込み。直球の球速とフォークの落ちが全然違う」と、問題点を指摘した。

有原はソフトバンク時代から立ち上がりが悪く、打線の援護で拾った勝利も少なくない。新庄監督も1月の入団会見時に「一〜三回は普通の投手に見えることが多かった」と、課題を口にしていた。それでも年俸5億円以上の高給取りが、懸念通りの炎上劇を繰り返しているのだから、目も当てられない。

最近まで日本ハムは金銭的にシビアだった。高年俸のベテラン選手を放出したり、FA選手の引き留めにも積極的ではなかった。ドラフトと育成に注力し、北海道移転後の2004〜16年の13年間で5度のリーグ優勝。その手法は他球団からも一目置かれていた。

それが23年に自前の球場となるエスコンフィールドが完成し、利益が急増。補強に大判振る舞いし始めたが、その象徴である有原に足を引っ張られているようでは元も子もない。

球団は改めてカネの使い方を見直した方がいいか。

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日本ハムと言えば、エース伊藤大海の状態もすこぶる悪い。ここまで“壊れた”背景には、WBCでの起用が影響しているとみられている。関係者の話を総合すると、唖然とするほど杜撰な管理体制のもとで酷使されていたというのだ。いったい何があったのか。WBC惨敗の裏で何が起きていたのか。●関連記事 【もっと読む】伊藤大海が受けた甚大被害 WBC「本当の戦犯」は侍ジャパンのベンチだった！ では、それらについて詳しく報じている。