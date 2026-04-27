イランが「核協議延期」含む新たな提案を提示、米が検討する可能性低い



イランがホルムズ海峡再開と戦争終結に向けた新たな提案をパキスタン仲介者を通じて米国に提示した。関係者の話としてアクシオスが報じている。



米イラン協議進展への期待から有事のドル買いが後退、原油先物は上げ幅を縮小し米株先物は下げを縮めている。ドル円は159.30円台まで軟化、早朝の上げを帳消しにしている。



ただ、イラン側の提案には「核協議の延期」が含まれる。トランプ米大統領にとって核問題が最優先事項となっているため、米国がイランの新たな提案を検討する可能性は低い。



トランプ氏は先週末「イランは核を持ってはならない」と述べ、核兵器開発計画の放棄を改めて求めた。

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