通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８％台前半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.31 6.51 6.41 7.19
1MO 7.54 5.93 5.87 6.85
3MO 8.04 5.99 6.58 6.89
6MO 8.52 6.16 7.21 7.23
9MO 8.78 6.34 7.60 7.49
1YR 8.93 6.56 7.87 7.66
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.32 9.67 7.43
1MO 6.88 9.28 6.91
3MO 7.52 9.29 7.08
6MO 8.18 9.52 7.29
9MO 8.51 9.63 7.50
1YR 8.73 9.73 7.67
東京時間10:19現在 参考値
主要通貨短期ボラは、今週の日、米、英、欧の金融政策会合などもあって、やや警戒感も、水準自体は落ち着いたものとなっている。
1WK 8.31 6.51 6.41 7.19
1MO 7.54 5.93 5.87 6.85
3MO 8.04 5.99 6.58 6.89
6MO 8.52 6.16 7.21 7.23
9MO 8.78 6.34 7.60 7.49
1YR 8.93 6.56 7.87 7.66
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.32 9.67 7.43
1MO 6.88 9.28 6.91
3MO 7.52 9.29 7.08
6MO 8.18 9.52 7.29
9MO 8.51 9.63 7.50
1YR 8.73 9.73 7.67
東京時間10:19現在 参考値
主要通貨短期ボラは、今週の日、米、英、欧の金融政策会合などもあって、やや警戒感も、水準自体は落ち着いたものとなっている。