　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.31　6.51　6.41　7.19
1MO　7.54　5.93　5.87　6.85
3MO　8.04　5.99　6.58　6.89
6MO　8.52　6.16　7.21　7.23
9MO　8.78　6.34　7.60　7.49
1YR　8.93　6.56　7.87　7.66

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.32　9.67　7.43
1MO　6.88　9.28　6.91
3MO　7.52　9.29　7.08
6MO　8.18　9.52　7.29
9MO　8.51　9.63　7.50
1YR　8.73　9.73　7.67
東京時間10:19現在　参考値

主要通貨短期ボラは、今週の日、米、英、欧の金融政策会合などもあって、やや警戒感も、水準自体は落ち着いたものとなっている。