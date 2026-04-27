ABCテレビでは、今シーズンもプロ野球中継の「スーパーベースボール」を熱くお届けしている。来る５月３日(日・祝)、宿命の対決「阪神対巨人」を、ABCテレビ・テレビ朝日系列で全国生中継（※一部地域を除く）！

放送席には、球界を代表する豪華な３名が集結。一昨年まで指揮を執り、タイガースを38年ぶりの頂点へと導いた名将・岡田彰布オーナー付顧問が、鋭い洞察と“岡田節”で試合を紐解く。さらに、今年のWBC（WORLD BASEBALL CLASSIC 2026）で投手コーチを務めた能見篤史のスマートな理論と、同じく今年のWBCで野手総合コーチを務めた“熱男”こと松田宣浩の熱血解説が融合。どのようなエキサイティングな解説が飛び出すのか。レジェンド３人の豪華な掛け合いも注目の“伝統の一戦”にご期待を！

岡田彰布 オーナー付顧問





能見篤史





松田宣浩





■放送概要

番組名： スーパーベースボール 阪神×巨人

放送日時： ５月３日(日・祝) 午後１時55分～４時30分 生中継

※関西ローカルは最大延長午後５時25分まで放送

※延長の場合、午後４時30分以降はBS朝日でも中継予定

出演：

＜解説＞岡田彰布、能見篤史、松田宣浩

＜実況＞山下剛（ABCテレビアナウンサー）

＜リポート＞高野純一（ABCテレビアナウンサー）

HP： https://www.asahi.co.jp/tigers/

HP（虎バン主義。）： https://www.asahi.co.jp/toraban/