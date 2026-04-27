野口聡一、最後の相棒が「アルテミス2」で月へ「本当にうれしい」
元宇宙飛行士の野口聡一が27日、都内で行われた「映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』公開記念 STAR WARS GALAXY in 聖地・有楽町お披露目イベント」に登場。元相棒の宇宙飛行士が月に飛び立ったことを明かした。
【全身ショット】映画に出てきそう…！茶色のケープを着て登場した野口聡一
「スター・ウォーズ」をきっかけに宇宙飛行士を志し、3度目の宇宙飛行ではグローグーのぬいぐるみを持参したことでも知られる野口。第2作目を有楽町の劇場で見たこともあるといい「今回、『スター・ウォーズ』が7年ぶりに劇場に帰ってくるということで、このイベントに呼んでいただけてうれしく思います！」と笑顔。
本作にちなみ、自身の“相棒”について聞かれると、野口は「グローバー」と回答。「最後に宇宙に行った時の相棒がグローバー飛行士なんです。彼が新人のときに一緒ついて頑張ってくれた相棒で。その彼がアルテミス2で月に行きました！自分の相棒が月にまで行ってくれたのは本当にうれしい」と喜びを明かした。
「グローグー」と似ていることについては「洒落じゃないですよ。本当にグローバーが相棒なので。スターウォーズがパクっているだけなので（笑）」とユーモアたっぷりに笑わせた。
5月22日に日米同時公開となる「スター・ウォーズ」劇場最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』。それを記念して“聖地”として愛される有楽町にて、きょう27日より期間限定で【映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』公開記念 STAR WARS GALAXY in 聖地・有楽町】が開催される。
イベントには尾上松也、高城れに（ももいろクローバーZ）も参加した。
【全身ショット】映画に出てきそう…！茶色のケープを着て登場した野口聡一
「スター・ウォーズ」をきっかけに宇宙飛行士を志し、3度目の宇宙飛行ではグローグーのぬいぐるみを持参したことでも知られる野口。第2作目を有楽町の劇場で見たこともあるといい「今回、『スター・ウォーズ』が7年ぶりに劇場に帰ってくるということで、このイベントに呼んでいただけてうれしく思います！」と笑顔。
「グローグー」と似ていることについては「洒落じゃないですよ。本当にグローバーが相棒なので。スターウォーズがパクっているだけなので（笑）」とユーモアたっぷりに笑わせた。
5月22日に日米同時公開となる「スター・ウォーズ」劇場最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』。それを記念して“聖地”として愛される有楽町にて、きょう27日より期間限定で【映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』公開記念 STAR WARS GALAXY in 聖地・有楽町】が開催される。
イベントには尾上松也、高城れに（ももいろクローバーZ）も参加した。